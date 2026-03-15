Севернокорейският лидер Ким наблюдава тест на ракетни системи с дъщеря си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун, придружен от дъщеря си, е наблюдавал изпитание на бойни стрелби на системи за залпово изстрелване на ракети, съобщиха държавните медии в неделя. Това е вероятен отговор на продължаващото военно учение на САЩ и Южна Корея, което Северна Корея разглежда като репетиция за инвазия, съобщава АР.

Официалната Корейска централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че Ким е наблюдавал ударното учение с дванадесет ултрапрецизни ракетни установки с калибър 600 мм край източното крайбрежие на Северна Корея в събота.

Южнокорейските военни заявиха, че са засекли около 10 балистични ракети, изстреляни от столичния регион на Северна Корея към източното море. Съветът за национална сигурност на Южна Корея нарече изстрелванията провокация, която нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, забраняващи всякакви балистични дейности от страна на Северна Корея.

KCNA цитира думите на Ким, според които учението ще изложи враговете в обсега на удара от 420 километра на "безпокойство“ и ще им даде "дълбоко разбиране за разрушителната сила на тактическото ядрено оръжие“, съобщи KCNA. Очевидно той е имал предвид Южна Корея и американските войски, разположени в Южна Корея.

"Ако това оръжие бъде използвано, военната инфраструктура на противника в обсега му на удар никога няма да оцелее“, каза Ким, според KCNA.

Снимки на KCNA показват Ким и дъщеря му, за която се твърди, че се казва Ким Чу-Е и е на около 13 години, да вървят близо до огромни маслиненозелени ракети-носители и да гледат как се изстрелват оръжия от тях. Момичето придружава баща си на множество важни събития като ракетни изпитания и военни паради от края на 2022 г., което подхранва спекулациите, че е обявена за негова наследница.

Експерти казват, че големите ракетни установки на Северна Корея размиват границите между артилерийските системи и балистичните ракети, защото могат да създават собствена тяга и се насочват по време на доставката. Северна Корея заяви, че някои от тези системи са способни да доставят ядрени бойни глави.

Пролетното американско-южнокорейско учение "Щит на свободата“, компютърно симулирано командно-щабно учение, ще продължи до 19 март. Северна Корея често реагира на учението със собствени оръжейни изпитания и огнена реторика.