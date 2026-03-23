Китай и Русия ли ще са двигател на автократичната промяна по света?

Москва и Пекин са движещата сила зад по-тясно сътрудничество между авторитарните държави и подобни мрежи спомагат за засилване на репресиите в световен мащаб, според изследователи, които са използвали изкуствен интелект, за да проучат дейностите.

Базираната в САЩ организация с нестопанска цел Action for Democracy заяви в доклад тази седмица, че нейните изследователи са изградили индекс за проследяване на седем вида сътрудничество, включително финансиране, дипломатически дейности, пропаганда и споделяне на технологии.

В доклада се установява, че Китай и Русия „се намират в центъра на глобалното авторитарно сътрудничество“ и са участвали съвместно в около половината от всички регистрирани дейности. Авторите на доклада казват, че подобно сътрудничество генерира сложни ползи, защото например „инфраструктурата за наблюдение, изнесена към един режим, се превръща в шаблон за следващия“.

„Ако не се проследяват, тези динамики рискуват да създадат свят, в който репресиите се увеличават, докато демократичните отговори остават фрагментирани и реактивни“, се казва в доклада.

Сътрудничеството изглежда е рядко забелязван, но значителен страничен продукт от по-тесните връзки, които Москва и Пекин изградиха след нахлуването на Владимир Путин в Украйна в началото на 2022 г. То се случва и в момент, когато китайският лидер Си Дзинпин засилва военния натиск върху демократичен Тайван, с цел евентуално да поеме контрол над острова с 23 милиона души.

По-тясното сътрудничество съвпада с това, което много наблюдатели виждат като подкопаване на демократичните норми в САЩ от страна на президента Доналд Тръмп, по-специално като хвърля съмнение върху резултатите от изборите.

Тръмп също така до голяма степен изостави усилията на своя предшественик Джо Байдън да насърчава демокрацията по света със събития като среща на върха през 2021 г., на която присъстваха представители от около 110 държави. Китайски служител нарече това събитие „шега“.

Action for Democracy предупреди, че автократичните правителства „съзнателно разширяват дълбочината на сътрудничеството си“ чрез инструменти като форуми и споделени медийни мрежи.

Докладът се основава на онлайн набор от данни с над 72 000 сътрудничества между държави, събрани от около 400 милиона източника на повече от 100 езика, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.