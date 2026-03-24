Ново военно споразумение: Полша и Lockheed Martin за Apache

Lockheed Martin подписа споразумения с полското съоръжение WZL-1 за поддръжка на системите AH-64E Apache, включително радарни и оптоелектронни компоненти, по договори на стойност около 81 милиона долара, пише Defence Express.

Сделката подкрепя придобиването на Apache от Полша на стойност 10,8 милиарда долара и установява вътрешен капацитет за поддръжка на критични хеликоптерни системи извън Съединените щати.

Lockheed Martin подписа изпълнителни споразумения с полската Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 1 (WZL-1) в Лодз, част от PGZ Group, за поддръжка на ключови компоненти на ударните хеликоптери AH-64E Apache.

Споразуменията, на стойност приблизително 300 милиона злоти (81 милиона долара), обхващат поддръжка, ремонт и тестване на критични системи.

Според споразумението, съоръжението в Лодз ще отговаря за обслужването и тестването на радари за управление на огъня и за поддръжка, ремонт и тестване на оптоелектронни системи, използвани на AH-64E Apache. Договорът включва също доставка на тестово оборудване, техническа документация, лицензиране, техническа помощ и обучение на персонала.

Тези компоненти са сред най-критичните подсистеми на платформата Apache. Радарът за управление на огъня позволява откриване и проследяване на цели, докато оптоелектронната система за насочване осигурява прецизно попадение чрез сензори и системи за насочване.

Договорите са част от по-широка програма за придобиване на Apache. През 2024 г. Полша подписа сделка за закупуване на 96 хеликоптера AH-64E на стойност приблизително 40 милиарда злоти (10,8 милиарда долара), една от най-големите покупки в областта на отбраната в историята на страната и надхвърляща цената на отделни програми за изтребители, като например придобиванията на F-16 или F-35.

Очаква се първият хеликоптер Apache, произведен за Полша, да пристигне през лятото на 2028 г.

По-широката програма включва и компенсационни споразумения на стойност около 1,2 милиарда злоти (324 милиона долара), насочени към трансфер на технологии и подкрепа на местната индустрия. Ролята на Lockheed Martin включва доставка на ключови системи, като компоненти на корпуса, двигатели и усъвършенствани системи за насочване и радар, свързани с платформата Apache.

Съоръжението в Лодз ще се превърне в едно от малкото места в Европа, способни да обслужват тези усъвършенствани системи. В момента само Обединеното кралство има сравними възможности и в този случай те се управляват директно от Boeing. Очаква се полският обект да бъде първият извън Съединените щати, способен да извършва такава работа самостоятелно.

На практика, установяването на този капацитет в Полша означава, че критичните задачи по поддръжката на хеликоптерите Apache могат да се извършват по-близо до оперативните звена. Това намалява времето за изпълнение на ремонти и подобрения, като същевременно подобрява наличността на самолетите по време на продължителни операции.