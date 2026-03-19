Американските войски усилват присъствието си с AH-64E Apache във Форт Блис

Армията на Съединените щати получи първите си хеликоптери AH-64E Apache за бойната авиационна бригада на 1-ва бронирана дивизия във Форт Блис, Тексас, като самолетът пристигна на 12 февруари 2026 г. като част от първоначална доставка за модернизиране на подразделението.

Разполагането идва в момент, когато бригадата преминава в Тежка бойна авиационна бригада, формация, предназначена да поддържа мащабни бойни операции с подобрена смъртоносност и интегрирани авиационни способности, пише Defence Express.

Според армията, новодоставените хеликоптери AH-64E представляват най-новия вариант на платформата Apache и са част от по-широки усилия за актуализиране на авиационните подразделения с по-модерни системи.

1-ва бронирана дивизия заяви, че пристигането на самолета бележи стъпка в нейната трансформация, тъй като бойната авиационна бригада адаптира структурата и оборудването си, за да отговори на променящите се оперативни изисквания.

AH-64E Apache въвежда подобрени сензори, подобрена свързаност и възможности за екипиране с екип и без екип. Тези характеристики позволяват на хеликоптера да споделя данни с други платформи и да координира операции с безпилотни системи, разширявайки ситуационната осведоменост на бойното поле.

От техническа гледна точка, AH-64E включва подобрени радарни системи,

модернизирана авионика и мрежови комуникационни връзки, които позволяват обмен на данни в реално време. Платформата може да работи заедно с безпилотни летателни системи, получавайки данни за насочване и изпълнявайки координирани мисии.

Тази концепция за екипиране на пилотирани и безпилотни самолети позволява на екипажите на Apache да контролират или взаимодействат с дронове, намалявайки излагането на заплахи, като същевременно поддържат оперативна ефективност.

Структурата на Бригадата за тежка бойна авиация е предназначена да осигурява мащабируема авиационна подкрепа, включително възможности за атака, разузнаване и въздушно нападение, пригодени за операции срещу равностойни или почти равностойни противници.

Според армията интеграцията на AH-64E е от основно значение за тази трансформация, тъй като платформата предлага повишена оперативна съвместимост с други системи и подобрена производителност в оспорвани среди.

AH-64E е постепенно въвеждан в армейските авиационни подразделения, замествайки по-ранните варианти на Apache и подобрявайки общите възможности на флота.