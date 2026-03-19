Хегсет: Американците да се молят на колене за войниците ни в Иран, в името на Христос

Американският военен министър Пийт Хегсет заяви, че САЩ продължават да бомбардират Иран с "огромна сила" и да налагат "смърт и разрушение отгоре", по време на пресконференция в Пентагона.

Той отново увери, че войната в Иран е "различна" от предишните конфликти в Близкия изток в Афганистан и Ирак.

"Медиите тук - не всички, но голяма част от тях - искат да си мислите, че се въртим към безкрайна пропаст, вечна война или блато", каза военният министър на брифинг в Пентагона. "Тази война не е от тези."

Хегсет заяви, че днес ще бъде най-големият ден на въздушни удари във войната досега.

"Иран тероризира САЩ и нашите интереси в продължение на 47 години", каза той. "Днес ще бъде най-големият пакет от удари досега."

Военният министър също така отправи критики към Европа, наричайки я "неблагодарна". По думите му европейците трябвало да благодарят на президента Тръмп. Според Хегсет "неблагодарните съюзници на Америка в Европа" не са направили повече, за да помогнат на войната в Иран.

"Светът, Близкия изток, нашите неблагодарни съюзници в Европа, дори части от нашата собствена преса трябва да кажат едно нещо на президента Тръмп: благодаря", категоричен бе той.

Хегсет призова американците да подкрепят военните действия и да се молят за войските на страната, участващи във войната срещу Иран. Той помоли американците да се молят "на колене" и в "името на Исус Христос".

Военният министър заяви, че целите на САЩ във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите на 28 февруари, а именно - да се унищожат ракетните установки на Иран, неговата отбранителна индустриална база и военноморски флот, както и никога да се позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Говорейки за атака срещу иранския флот, той каза, че САЩ са "решили да споделят" океаните с Иран.

"Даваме им долната половина", допълни Хегсет.

На въпрос кога може да приключи войната, Хегсет отказа да даде конкретна дата и каза, че това ще бъде "по избор на президента".

"Не бихме искали да определяме окончателен срок за това", каза той, добавяйки: "Внимателно следваме плана."

Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът е поискал допълнителни 200 милиарда долара от Конгреса, защото "са необходими пари, за да се убиват лоши момчета".

В отговор на съобщенията относно искането за бюджет, военният министър предположи, че Пентагонът може да се нуждае от дори повече, казвайки, че "тази сума може да се промени".

"Инвестиция като тази има за цел да каже: "Хей, ние ще заменим всичко, което е похарчено"... Ще си възвърнем парите по-бързо, отколкото някой си е представял", каза той.

Той също така критикува военната помощ на САЩ за Украйна при Джо Байдън, казвайки, че парите са "по-добре изразходвани в наш собствен интерес в този момент".

Хегсет беше попитан дали смята, че Израел преследва свои собствени цели заради атаката срещу иранското газово находище Южен Парс, за което президентът Тръмп твърди, че САЩ "не са знаели нищо" предварително. Военният министър отговори:

"Държим картите. Имаме цели. Тези цели са ясни. Имаме съюзници, които също преследват цели."

По-конкретно по отношение на Южен Парс, Хегсет добави, че Израел е "изпратил предупреждение" към Техеран.

"Иран използва енергия като оръжие от десетилетия", каза той.