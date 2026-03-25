Защо Русия е притеснена от войната в Иран?

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха мащабна бомбардировка срещу Иран, убивайки аятолах Али Хаменей и десетки висши ръководители на страната още през първия ден. Според администрацията на Тръмп, целта на тази кампания е да се намали способността на Иран да води война. Това включва влошаване на програмата му за обогатяване на уран, системите и възможностите му за разработване на ракети, както и способността му да въоръжава прокси сили в целия Близък изток. Иран отговори, като атакува американски бази в региона, както и в съседни страни.

Много коментатори и анализатори твърдят, че покачващите се цени на петрола и подновеното американско внимание към Близкия изток биха могли да дадат предимство на Русия във войната ѝ срещу Украйна. Макар че това може да се окаже вярно в краткосрочен план, тази гледна точка пренебрегва потенциална стратегическа последица от подновената готовност на Съединените щати да използват принудителна дипломация и целенасочена военна сила, за да променят регионалния силов баланс. Ако Съединените щати успеят значително да намалят военните способности на Иран и да отслабят режима, това би могло да допринесе за постепенно отслабване на геостратегическата екосистема, която е помогнала на Русия да устои на западния натиск след нахлуването ѝ в Украйна, пише за TNI Сюзан Лофтъс, доцент по стратегия за национална сигурност в Националния военен колеж.

Способността на Русия да поддържа военните си усилия зависи не само от динамиката на бойното поле, но и от мрежа от политически партньорства, икономически връзки и военно сътрудничество. Това помага на Москва да избегне западните санкции, да смекчи дипломатическия натиск и да засили наратива за зараждащ се многополюсен световен ред.

Ударите срещу Иран не се случиха изолирано. Както наскоро беше демонстрирано във Венецуела със свалянето на президента Николас Мадуро и възстановяването на дипломатическите отношения със Съединените щати, членовете на тази по-широка геостратегическа екосистема може да отслабват или да се преориентират. Ако приемем, че Западът продължава да подкрепя Украйна и да поддържа натиск върху Москва, постепенната ерозия на коалиционните партньори на Русия би могла да промени стратегическата среда около войната и да повлияе на дългосрочната ѝ траектория.

Международна мрежа за подкрепа на Русия

Кремъл представя войната си в Украйна като част от по-голяма борба срещу западното господство. Този наратив набира скорост в „Глобалния Юг“, особено сред жертвите на западния колониализъм или интервенции. Продължаващата способност на Русия да устои на западния натиск придава достоверност на идеята за зараждащ се многополюсен световен ред, където Западът вече няма толкова голямо влияние, за да оформя глобалните дела.

Тази идея се приветства от голяма част от незападния свят и активно се подкрепя от коалиция от антизападни държави, които някои категоризират като групата „CRINK“ от Китай, Русия, Иран и Северна Корея. Заедно „CRINK“ осигурява ос, върху която да се балансира западната сила, като си помагат взаимно да избягват западните санкции и да се съпротивляват на западното военно и нормативно господство.

Във войната на Русия срещу Украйна Северна Корея е снабдявала Москва с боеприпаси и войски, а Иран ѝ е снабдявал с дронове Shahed и военни технологии. Китай е купил огромни количества руски петрол и е предоставил на Кремъл технологии с двойно предназначение. Тези страни, заедно с много други в Глобалния Юг, са служили като алтернативни търговски партньори на Русия, помагайки на Кремъл да избягва санкции.

Макар че може да не е изричната им цел да подкрепят войната на Русия в Украйна, групировката „CRINK“ е заинтересована да помогне на Русия да се издържи на западния натиск за отслабване на относителната мощ на Запада. В резултат на това Русия успя да избегне пълна дипломатическа и икономическа изолация, оставяйки Кремъл по-добре подготвен да поддържа войната си в Украйна.

По отношение на Близкия изток Русия се позиционира като алтернативен събеседник на западните сили. Тя поддържа внимателно балансиране в отношенията си с Иран и монархиите от Персийския залив. Този подход позволи на Русия да разшири влиянието си в региона, което доведе до по-голяма търговия и сътрудничество, като същевременно засилва наратива за зараждащ се многополюсен ред, в който западното първенство постепенно избледнява.

Войната в Украйна стига до Персийския залив

Потенциалните последици от войната в Иран включват отслабването на дипломатическия баланс на Русия в Близкия изток и влиянието ѝ върху ключов партньор. Съобщаваната разузнавателна подкрепа на Русия за Техеран, докато иранските удари пряко засягат държавите от Персийския залив, рискува да подкопае възприятието за неутралитет на Русия в региона. В същото време неспособността на Москва да предостави по-директна подкрепа на Иран демонстрира ограниченията на нейното регионално влияние.

Междувременно се появи дипломатическа възможност за Украйна. Киев вече е водещ експерт в противодействието на ирански дронове „Шахед“ поради широкото им използване от Русия на бойното поле. Украйна сега оказва подкрепа на Съединените щати и страните от Персийския залив, изправени пред подобни заплахи, което може да засили дипломатическата ѝ позиция в региона и евентуално да осигури допълнителна военна подкрепа.

Откритата заплаха за сигурността, пред която са изправени страните от Персийския залив, вероятно ще ги тласне по-близо до Съединените щати и Израел. В този контекст, неотдавнашните дипломатически опити на Русия да посредничи в регионалното напрежение, като същевременно подкрепя Иран с разузнавателна информация, са засенчени от предоставянето на военна и техническа подкрепа от Украйна.

Войната в Иран и Голямата стратегия на САЩ

Войната в Иран изглежда е част от по-широка промяна във външната политика на Съединените щати, съсредоточена около принудителна дипломация, икономически натиск и целенасочени военни операции за оформяне на международната среда в традиционна конкуренция между велики сили. Вместо да се фокусира върху насърчаване на демокрацията или инициативи за изграждане на нации, които характеризираха голяма част от ерата след Студената война, тази администрация изглежда оказва постоянен натиск върху враждебните режими, за да ги принуди да сътрудничат с Вашингтон.

По-голямата цел е да се промени балансът на силите в Западното полукълбо, Европа и Близкия изток в полза на Съединените щати и техните съюзници, което ще позволи на Вашингтон да съсредоточи повече ресурси върху Индо-Тихоокеанския регион, където Съединените щати са изправени пред най-значимия си дългосрочен противник.

По отношение на войната в Иран, успешната смяна на режима би била много сложно и несигурно начинание. Въпреки това, Съединените щати и Израел може да успеят да отслабят способността на Иран да води война и да отслабят цялостния военен обхват на режима, поне в обозримо бъдеще. На други места, подновеното американско дипломатическо взаимодействие с Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро от власт влияе върху ориентацията на тази страна, преди това важен партньор на Русия в западното полукълбо.

Администрацията на Тръмп твърди, че е насочила поглед към Куба, която е изправена пред близо икономически колапс, тъй като основният ѝ източник на икономическа подкрепа във Венецуела е прекъснат. Взети заедно, отслабването или преориентирането на тези национални държави може да представлява постепенно фрагментиране на хлабавата коалиция от държави, които подкрепят геополитическите амбиции на Русия.

Тази политика не е нова. По време на Студената война Съединените щати също се стремяха да оформят глобалния баланс на силите, като влияеха върху разположението на други държави, понякога използвайки изрично принудителни мерки. Дори ако основната цел на настоящите американски интервенции не е изрично посочена по този начин, подобни действия могат да доведат до по-широки стратегически последици, подобно на това в миналото.

Как решителността на САЩ в Иран променя руската украинска пресмятане

Войната в Иран и отстраняването на Николас Мадуро от власт във Венецуела са ходове, които могат да променят възприятието на Кремъл за американската решителност. Демонстрациите на готовност на САЩ да използват решителни политически и военни мерки срещу режими, свързани с Русия, биха могли да променят рисковите пресмятания на Кремъл, потенциално намалявайки готовността му за ескалация в Украйна или извън нея.

В същото време тези развития могат да потвърдят дългогодишния страх на Москва, че Съединените щати в крайна сметка се стремят към смяна на режима в държави, които оспорват интересите им, и следователно може да станат все по-скептични към настоящите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Макар че Кремъл може да заключи, че най-добрият му път напред е да продължи с военната си кампания, настоящата динамика предполага, че Москва може да действа в среда на засилени ограничения върху поведението си. С повишеното възприятие за решителността на САЩ, Русия може да бъде обезкуражена от опитите си да тества границите на НАТО или да засили ядрените си сигнали. Ако Съединените щати и техните западни партньори поддържат настоящите нива на подкрепа за Украйна, тези промени биха могли постепенно да оформят дългосрочната траектория на войната.

Способността на Русия да поддържа войната си в Украйна зависи не само от динамиката на бойното поле, но и от стратегическата екосистема, която ѝ помага да заобикаля западните санкции и да избягва дипломатическата изолация.

С подновена готовност да използват принудителни тактики в днешната конкуренция между велики сили, Съединените щати могат да започнат да променят по-широкия геополитически пейзаж, като отслабват враждебните коалиции. Ако приемем, че Западът поддържа настоящите нива на подкрепа за Украйна и натиск върху Русия, тези геостратегически промени биха могли да повлияят на перспективите на Русия във войната.