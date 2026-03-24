Претърсиха банка „Ротшилд“ във връзка с разследване по "Епстийн"

Разследват се подкупи на държавни служители, включително френския дипломат Фабрис Едан

24.03.2026 | 17:59 ч. Обновена: 24.03.2026 | 18:00 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Централата на банка „Едмон дьо Ротшилд“ в Париж днес беше обискирана в рамките на разследване, предприето от френската Национална финансова прокуратура във връзка с подкупи на държавни служители, включително френския дипломат Фабрис Едан, чието име се споменава в досиетата „Епстийн“, предаде Франс прес.

Претърсването е извършено в присъствието на Ариан дьо Ротшилд – изпълнителен директор на банката, съобщи запознат със случая пред АФП.

Фабрис Едан, който е споменат в досиетата „Епстийн“, когато е бил командирован от Франция в ООН, е работил в банката, преди да се присъедини към енергийната компания "Анжи", от която беше отстранен после от длъжност заради разкритията.

„Банка „Едмон дьо Ротшилд“ напълно сътрудничи със съдебната система в контекста на това разследване, проведено от Националната финансова прокуратура. Освен това, вътрешно разследване беше проведено веднага щом бяха разкрити подозрения относно този бивш служител, който беше на поста от 2014 до 2016 г.“, каза представител на банката пред АФП.

Разследванията се водят от Централната служба за борба с корупцията и финансовите и данъчните нарушения, която изслуша Фабрис Едан в края на февруари по този случай.

Името на дипломата беше разкрито през януари, когато американските власти публикуваха хиляди разсекретени документи, свързани с Джефри Епстийн. Фабрис Едан е цитиран няколко пъти заради това, че е предавал дипломатическа информация на американския бизнесмен и сексуален престъпник или му е направил услуга между 2010 и 2017 г.

 

