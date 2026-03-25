Тръмп говори за мир с Иран, но разполага елитни командоси в Близкия изток

Когато американски президент нарежда на 82-ра въздушно-десантна дивизия да влезе във военна зона, той обикновено говори сериозно, коментира "Шпигел" информацията, че Доналд Тръмп иска да изпрати до 2000 командоси от тази дивизия в Персийския залив.

Независимо дали става дума за десанта в Нормандия през Втората световна война, войната във Виетнам, Кувейт, Косово, Ирак или Афганистан, войници от това елитно подразделение са били разполагани в почти всяка голяма война, водена от Съединените щати, обобщава списанието.

През последните няколко дни Тръмп външно изглежда по-миролюбив, откакто на 28 февруари САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран. Той отложи ултиматума срещу иранския режим и забави заплахата от бомбардиране на ирански електроцентрали. Твърди, че се водят преговори с властимащите в Техеран, които според него искат да сключат "сделка" въз основа на предполагаемо 15-точково споразумение. И въпреки че иранците отричат всичко това, Тръмп дори обеща "пълно и всеобхватно уреждане на враждебните ни отношения".

Но в същото време американската армия значително увеличава присъствието си във военната зона. Според експертни оценки около 50 хиляди войници вече са там, заедно с три самолетоносача и придружаващите ги кораби, изтребители, хеликоптери, разрушители и системи за противовъздушна отбрана, посочва "Шпигел". На най-малко още шест военни кораба с над 4000 души персонал, някои от които високоспециализирани, е било наредено да бъдат изпратени в зоната на операциите.

"Уолстрийт джърнъл" също информира, че Пентагонът планира да разположи войници от 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Планът предвижда изпращането на приблизително 3000 войници в района на Персийския залив в подкрепа на операции срещу Иран, съобщиха няколко американски медии, позовавайки се на неназовани американски служители. Конкретиката на тези планове остава неясна. "Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че все още не е взето решение относно разполагането на сухопътни войски в самия Иран.

Неяснотата около това дали действително се водят преговори за намиране на изход от кризата между Техеран и Вашингтон е тема и на "Велт". Вестникът посочва, че говорител на иранската армия се подигра на усилията на САЩ чрез посредници да договорят прекратяване на огъня, заявявайки, че американците просто преговарят със себе си. Ебрахим Золфагари - говорител на генералния щаб, направил тези забележки в предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия. "Ескалираха ли вътрешните ви конфликти до степен, в която преговаряте със себе си?", попита той саркастично.

Забележките на Золфагари дойдоха малко след като администрацията на Тръмп, чрез Пакистан, е изпратила на Иран план от 15 точки за прекратяване на огъня. "Първата и последна наша дума е била една и съща от самото начало и ще остане такава: Някой като нас никога няма да се съгласи с някой като вас", каза Золфагари. "Не сега, никога."

Промяната на позицията на Доналд Тръмп по отношение на войната срещу Иран не е признак на слабост, тя му дава нови възможности, посочва "Нойе цюрхер цайтунг".

Със заплахата си да унищожи енергийната инфраструктура на Иран Доналд Тръмп увеличи натиска върху Техеран през уикенда. Американският президент даде на иранския режим 48 часа, за да отвори отново Ормузкия проток за международно корабоплаване. Ден по-късно Тръмп изненадващо удължи ултиматума си. Иранците вече имат срок до края на седмицата, за да осигурят на корабите безопасно преминаване през протока. Тръмп посочи "добри и продуктивни" разговори с Иран като причина за удължения срок. Дали такива разговори се водят в момента и ако да, на какво ниво, не е известно, посочва "Нойе цюрхер цайтунг". Но с думата "разговори" Тръмп разшири възможностите си във войната срещу Иран.

И "Вашингтон пост" отбелязва, че Пентагонът е наредил няколко хиляди парашутисти от 82-ра въздушнодесантна дивизия да бъдат разположени в Близкия изток, тъй като президентът Доналд Тръмп обмисля значителна ескалация в американско-израелската война срещу Иран и отказва да изключи разполагането на американски войски на иранска земя. Все още не е ясно дали командосите ще бъдат разположени в самия Иран, посочва вестникът. Конкретизирано е, че става дума за войниците от Силите за незабавно реагиране на дивизията, подразделение, обучено да се разполага с 18-часово предизвестие за разнообразни мисии като завземане на летища и друга критична инфраструктура, подсилване на американските посолства и осъществяване на евакуации при извънредни ситуации.

Съединените щати са изпратили на Иран план от 15 точки за прекратяване на войната в Близкия изток, посочва "Ню Йорк таймс", което според изданието отразява желанието на администрацията на Доналд Тръмп да намери решение от конфликта, докато се бори с икономическите му последици.

В същото време вестникът отбелязва, че остава неясно доколко планът, представен чрез Пакистан, е бил споделен сред иранските представители и дали Иран е вероятно да го приеме като основа за преговори. Нито пък е ясно дали Израел, който бомбардира Иран заедно със Съединените щати, е съгласен с направеното предложение. "Ню Йорк таймс" посочва, че засега няма индикации, че войната ще спре скоро.

"Уолстрийт джърнъл" нарича "мъгла на дипломацията в тръмпистката война" противоречивите твърдения: от Вашингтон заплашиха с унищожаване на иранските електроцентрали, което беше отложено поради "продуктивни разговори" и "основни точки на споразумение" с Иран; Техеран отрече да са се провеждали каквито и да било разговори.

Вестникът отбелязва, че докато Тръмп говори за мирни преговори, когато изтича новият ултиматум, в петък, около 2200 морски пехотинци трябва да пристигнат в региона. Към тях може по-късно ще се присъединят още едно експедиционно звено на морската пехота, както и командоси от 82-ра въздушнодесантна дивизия. Според "Уолстрийт джърнъл" това може да бъде определено като дипломация в стил Тръмп: едната ръка е протегната, докато другата видимо се подготвя за удар. Ще предизвика ли Техеран отново Тръмп да изпълни заплахата си? И това ли е бил планът на президента през цялото време, остава да се види, заключава "Уолстрийт джърнъл".

(БТА)