След 80 години служба британската армия пенсионира Land Rover

Обединеното кралство все още не е финализирало наследника на емблематичния Land Rover, но е стеснило избора до няколко кандидати в програмата „Леко мобилно превозно средство“. Армията на Съединените щати постепенно изтегли от употреба емблематичния си джип Willys преди 40 години, заменяйки го с HMMWV или Humvee. Сега, след близо осем десетилетия надеждна служба, Британската армия ще пенсионира също толкова известния си Land Rover, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Миналата седмица британското правителство потвърди, че 4×4 Land Rover-ът, който е приет за първи път през 1949 г., ще бъде заменен със „следващо поколение леки превозни средства за мобилност“, като се очаква първите нови превозни средства да бъдат в ръцете на войниците до 2030 г.

Към миналата година над 5000 Land Rover-а са останали на служба в британските военни.

„Land Rover и британската армия споделят невероятна история, а образът на Land Rover в армейска ливрея е наистина емблематичен“, каза министърът на отбранителната готовност и промишлеността Люк Полард на възпоменателно събитие, проведено в Училището за бронирани бойни машини в Бовингтън.

„Докато гледаме напред към бъдещето на леките превозни средства за мобилност, е уместно да отдадем почит на този изключителен флот, който е служил на нашите „Въоръжените сили толкова вярно“, каза Полард. „Стартирам състезанието за резервни превозни средства, стремейки се да дам модерно превозно средство в ръцете на нашия персонал.“

Land Rover за първи път е използван във военна зона в началото на 50-те години на миналия век, когато автомобилите от серия I са разположени с британската армия на Корейския полуостров, а след това участват в пустинни операции по време на Суецката криза през 1956 г., където затвърждават ролята си на основен военен транспорт.

Като „удобно“ превозно средство на британската армия, Land Rover-ите са използвани в почти всеки военен конфликт, включващ британските сили – по-специално във войната за Фолкландските острови през 1982 г., мироопазващата мисия на НАТО в Босна през 90-те години и в Ирак по време на Глобалната война срещу тероризма (GWoT).

Въпреки че е проектиран за употреба извън пътя, Land Rover е позната гледка по време на „Смутните времена“ в Северна Ирландия от 60-те години до... 90-те години на миналия век.

„Здравата му конструкция и простите механични компоненти превъзхождат сензорните екрани и компютрите, където е важно“, обясни Hagerty.com.

Land Rover 101 Forward Control беше първият разработен „специфичен за военните“ вариант и се отличаваше с отличителен, квадратен външен вид за превоз на войски и товари. Серия I беше актуализирана като Серия II и Серия III, осигурявайки надежден транспорт и служейки за разузнаване.

Моделът Defender Wolf беше разработен с подобрени офроуд възможности.

Други варианти включваха линейката Серия IIA, която можеше да превозва четири носилки и медик; Серия IIA „Розова пантера“, която беше разработена за използване от Специалната въздушна служба (SAS) за провеждане на разузнаване на дълги разстояния и далечни мисии; и амфибийната SIIA 109, прототипна версия, която можеше да се използва за амфибийни десанти.

V8 Centaur Multirole Half-Track беше произведен чрез комбиниране на предната част на Land Rover с вериги от лек танк Scorpion за използване в по-неравен терен.

Въпреки че краят на Land Rover е близо, британската армия все още няма готов заместник. Вместо това, няколко кандидати вече предлагат прототипи за програмата на британските военни за леки превозни средства за мобилност (LMV).

Най-малко 3000 превозни средства ще бъдат част от договор, който може да бъде възложен по-късно тази година.

Британската армия също така обяви, че в крайна сметка ще продаде своите Land Rover-и, като цените ще се определят от състоянието и специализацията. Може би някои от тези стари Land Rover-и на британската армия дори биха могли да стигнат до САЩ.