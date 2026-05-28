ООН предупреди за "опасно изостряне" на войната в Украйна

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за "опасно изостряне" на конфликта между Русия и Украйна и призова двете страни да се върнат на масата за преговори, предаде AFP.

"Призовавам категорично за сдържаност. Възобновете преговорите и сложете край на страданията", заяви Тюрк.

По думите му броят на убитите цивилни през първите четири месеца на годината е достигнал 815 души - с 21% повече спрямо същия период на миналата година.

Изявлението идва дни след една от най-смъртоносните руски атаки срещу Киев от началото на войната през 2022 г. При удара срещу жилищна сграда в нощта срещу 14 май загинаха 24 души.

"Международното хуманитарно право изисква страните в конфликта да вземат всички възможни мерки, за да предпазят цивилните", подчерта Тюрк.

Той допълни, че това не са просто "предложения или препоръки", а "обвързващи задължения, които носят юридическа отговорност за засегнатите лица".

Върховният комисариат на ООН по правата на човека обърна внимание и на атака, извършена от украинските въоръжени сили срещу общежитие на професионално училище в Старобелск в контролираната от Русия Луганска област.

Според Москва при удара в нощта срещу 22 май са загинали 21 души, предимно ученици, а 44 са били ранени.

От ООН заявиха, че са направили "задълбочена проверка на публично достъпната информация", която показва, че училищният комплекс е бил в експлоатация по време на атаката и че сред жертвите е имало цивилни, включително ученици.

Осемнадесет от загиналите са девойки, уточниха от комисариата.

Оттам подчертаха още, че при украински атаки са били убити и ранени цивилни и на територията на Русия.

Фолкер Тюрк призова украинските и руските власти да проведат "бързи, независими и ефективни разследвания" и да изправят отговорните пред правосъдието, пише БТА.