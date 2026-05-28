САЩ и Иран договориха принципно удължаване на примирието

САЩ и Иран са постигнали принципно споразумение за продължаване на примирието, съобщава Axios. Планът все още трябва да бъде одобрен от президента Доналд Тръмп.

Според информацията двете страни са договорили меморандум за разбирателство, който предвижда примирието да бъде удължено с още 60 дни и да започнат преговори по ядрената програма на Иран.

Новината дойде след пореден ден на напрежение, в който Иран атакува американска въздушна база в Кувейт в отговор на американски удари по ирански обекти.

След публикацията на Axios цените на петрола обърнаха курса си и започнаха да се търгуват по-ниско.

Последните атаки, макар и ограничени, показаха колко трудно може да бъде превръщането на примирието от началото на април в трайно споразумение за край на войната, започнала преди три месеца. Конфликтът вече отне живота на хиляди и блокира усилията за отваряне на ключовия морски път през Ормузкия проток, отбелязва Reuters.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са свалили пет ирански щурмови дрона и са нанесли удар по наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в пристанищния град Бандар Абас. Според американската страна станцията е била напът да изстреля шести дрон.

След това кувейтските сили са прехванали балистична ракета, насочена срещу емирството, където се намира голяма американска база.

Свързани статии Хаменей: САЩ и Израел се опитват да поставят Иран на колене

"Тези действия бяха премерени, чисто отбранителни, и бяха предприети така, че да не застрашават примирието", заяви пред Reuters американски представител, пожелал анонимност.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари по американската база, отговорна за атаката рано сутринта близо до летището в Бандар Абас. Според агенция Tasnim оттам са предупредили, че всяко повторение на подобни действия от страна на САЩ ще доведе до "по-решителна реакция".

Кувейт осъди атаката и призова Иран незабавно да спре действията, които определи като сериозна ескалация на напрежението.

Пакистан, който посредничи между страните, съобщи, че външният министър Исхак Дар ще се срещне утре във Вашингтон с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Засега не е ясно каква е конкретната цел на посещението.

Напрежението се пренесе и в Ливан, който според Иран трябва да бъде част от всяко по-широко мирно споразумение. Израел заяви, че е започнал удари по инфраструктура на подкрепяната от Техеран групировка "Хизбула" в южния град Тир и е нанесъл удар и в столицата Бейрут, пише БТА.