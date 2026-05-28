Естония на ръба: Русия се готви за война, ученията с дронове стават ежедневие

В цяла Естония, разположена на източната граница на НАТО с Русия, подготовката за евентуална война се превърна в част от ежедневието. В Тарту, голям университетски град в източната част на страната, градските планирачи проведоха учения за масова евакуация и внезапни атаки срещу кметството. Те изграждат временни аварийни убежища за 100 000 души до 2028 г. Директорите на детските градини преминават специализирано обучение за кризисни ситуации и получават аварийни запаси с радиостанции, аптечки за първа помощ и преносими печки, пише WSJ.

В гимназиите в цялата страна учениците се обучават как да управляват дронове. А в източна Естония и съседна Латвия хиляди войници от страните членки на НАТО провеждат ежегодно мащабни военни учения с тежко военно оборудване и стотици дронове.

Четири години след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна, войната продължава без изгледи за край. Президентът Тръмп пренасочи неуспешните си усилия за посредничество за мир в Украйна към продължаващата война в Иран.

Междувременно Украйна е спечелила предимство на бойното поле, но руският президент Владимир Путин не е променил дългосрочните си цели за подчиняване на Украйна, въпреки огромните загуби на Русия на бойното поле, казват висши западни служители от отбраната и разузнаването.

Дори ако вниманието на света вече не е насочено към Украйна, Естония и съседните й държави не могат да си позволят да направят същото.

Русия не представлява непосредствена заплаха за Естония или съседните страни от НАТО,

тъй като по-голямата част от силите ѝ са затънали в Украйна, казват служители. Но веднага щом войната в Украйна приключи, много западни служители очакват Москва да насочи погледа си към Балтийския регион като част от амбициите на Путин да възстанови ролята на Русия като световна суперсила и да възвърне влиянието си над бившите съветски републики, които се присъединиха към НАТО и се ориентираха към Запада. Путин многократно е определял НАТО като основна заплаха за Русия, въпреки че официални представители на НАТО отхвърлят тези твърдения и поддържат, че алиансът е отбранителен по характер.

С оглед на това официални представители тук казват, че имат ясна стратегия: да покажат на Москва, че Естония и нейните съседи от Балтийските държави в НАТО никога няма да бъдат удобна мишена за нахлуване. Това означава рутинни военни учения, дипломатическа координация с НАТО и укрепване на гражданското общество срещу всякаква форма на руска агресия, от военни набези до кампании за дезинформация.

Действията на Естония също така дават представа за това как Европа се опитва да засили отбраната си на фона на опасенията както от дългосрочните амбиции на Путин в Европа, така и от тревогата относно колебаещите се ангажименти на САЩ към европейските си съюзници при Тръмп.

Официални лица тук казват, че ще се подготвят неуморно, за да възпрат всяко руско нахлуване, независимо от това кой заема Овалния кабинет. Но упреците на Тръмп към НАТО повишиха залога и подтикнаха Естония да укрепи по-дълбоки връзки с други по-големи съюзници, като Великобритания и Франция, дори и да казват, че САЩ остават основният бастион срещу Русия в НАТО.

Основата на НАТО е член 5 от договора, който гласи, че атака срещу един съюзник представлява атака срещу всички. Това поставя по-новите членове на НАТО, включително тези, които преди са били в съветския блок – от Естония през Полша до Румъния – под защитата на САЩ и другите съюзнически армии.

Въпреки това администрацията на Тръмп уведоми съюзниците, че ще намали част, но не и цялото, от военното присъствие на САЩ в Европа, което възпираше Москва от времето на Студената война. Тръмп също така многократно критикуваше алианса като „хартиен тигър“, след като обвини съюзниците, че не полагат достатъчно усилия, за да подпомогнат войната на САЩ срещу Иран.

Докато местните власти преминават кризисно обучение, естонското правителство също бързо увеличи военните разходи и рутинните военни учения с други войски на НАТО.

Тръмп разкритикува някои съюзници, че не харчат достатъчно за отбрана, макар че тези критики никога не са насочени към Естония или повечето други страни на източния фронт на НАТО. През 2025 г. Естония беше на четвърто място по разходи за отбрана като дял от БВП сред 32-те съюзници на алианса, след близките си съседи Полша, Литва и Латвия. Тя има за цел да изразходва около 5,4% от БВП за отбрана до края на десетилетието, със значителни инвестиции във въздушната отбрана, капацитета на дроновете и произведените в САЩ ракетни системи с висока мобилност.

Този месец Естония беше домакин на ежегодното учение „Пролетна буря“ с участието на около 12 000 войници от цялото НАТО, включително контингенти от Великобритания и Франция. В учението участват украински специалисти, които споделят опита си с силите на НАТО в областта на войната с дронове.

Конвои от френски и британски бронирани превозни средства, които се движат по селските пътища или спират пред магазини за бърза закуска и кафе за пътниците си, са станали рутина в източна Естония.

"Това изпраща сигнал към Русия, че каквото и да се случи, Естония ще бъде готова, Естония ще се бори, Естония не е сама", каза Виктор Калницки, заместник-командващ на естонските отбранителни сили.

Ключова част от тази стратегия е усвояването на уроците от Украйна за това как дроновете преобразуват съвременната война. Украйна успя да удържи, а в някои случаи и да си върне територия от руските сили, въпреки по-голямата армия на Москва. Естония, която следи отблизо развитието на бойното поле, направи значителни промени в военните си разходи в отговор на появата на съвременната война с дронове.

Миналият месец Естония прекрати договор на стойност 587 милиона долара с консорциум, ръководен от Швеция,

за бронирани бойни машини за пехотата и планира вместо това да пренасочи тези средства към инвестиции в дронове и противовъздушна отбрана – ход, който според естонски официални лица е в отговор на развитието на войната в Украйна.

В Нурмси, Естония, правителството откри миналата година първия по рода си център за обучение с дронове, за да позволи на Естония и други съюзници да тестват дронове на покрито с трева летище, заобиколено от някои от обширните борови гори на страната. Центърът на стойност 5,8 милиона долара беше финансиран от Люксембург, един от най-малките членове на НАТО.

В голям гараж в центъра се съхраняват различни видове дронове, включително малки бойни дронове, които са били свалени на бойните полета в Украйна и донесени в съоръжението от украинци, посетили мястото. Естонските войски, както и Естонската отбранителна лига – доброволческа сила, създадена да подпомага редовната армия на малката страна – често използват съоръжението за тестване на дронове и електронна война срещу дронове.

Райн-Алари Кюлм, командир на дронна единица към Естонската отбранителна лига, заяви, че неговата единица работи, за да извлече ценни уроци от опита на Украйна. Кюлм, продуктов мениджър в държавната информационна агенция, каза, че неговата доброволческа единица включва членове от всички сфери на живота, включително бизнесмени, ИТ специалисти и строителни работници.

По време на военно учение миналата година доброволческата отбранителна лига, съвместно с украински специалисти, успешно унищожи силно въоръжена бойна група на НАТО с дронове по време на едно учение.