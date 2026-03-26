Песков: Няма напредък по ключовите въпроси за Украйна

Основните въпроси, представляващи критичен интерес за Русия в уреждането на конфликта в Украйна, засега не са съгласувани, включително и териториалният въпрос. Това заяви пред журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков.

Той нарече "абсолютно неверни измислици“ твърденията, че още през февруари Русия е била близо до сключване на мирно споразумение за Украйна, но е загубила интерес към това след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

„Действително, в рамките на проведените кръгове от тристранни преговори беше изминат определен път към уреждане, но основните въпроси, представляващи критичен интерес за руската страна, така и не бяха съгласувани“, каза представителят на Кремъл. Сред тези теми той посочи и териториалния въпрос.

„Такива въпроси като териториалния са основна тема за обсъждане. По тях нямаше никакъв напредък. Няма и до момента“, отбеляза Песков.

Същевременно той подчерта, че Москва остава отворена и заинтересована от продължаване на преговорите.

По-рано президентът на Украйна Зеленски заяви, че САЩ са обвързали предложението си за гаранции за сигурност в рамките на мирното споразумение за Украйна с условието Киев да отстъпи целия източен регион на Донбас на Русия.

„Американците са готови да финализират тези гаранции на високо равнище, веднага щом Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза Зеленски пред „Ройтерс“, като предупреди, че този ход ще предостави на Русия ключови отбранителни позиции и ще отслаби украинската – и европейската – сигурност в дългосрочен план.

Отстъпването на Донбас беше част от спорния 28-точков план, който САЩ представиха както на Киев, така и на Москва миналата година. Според този план Украйна трябва да проведе избори в рамките на 100 дни след края на войната.

Зеленски настоя, че Русия залага на това, че Вашингтон ще загуби интерес към преговорите, докато войната в Украйна продължава, а Москва продължава да отбелязва бавни успехи в източната част на страната.