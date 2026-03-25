Песков: Всеки кръг от преговорите за Украйна доближава до постигането на споразумение

Русия остава отворена за преговори

25.03.2026 | 15:20 ч. 6
Снимка: Reuters

Всеки кръг от контакти по Украйна е стъпка към уреждане, отчитайки руските интереси. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Вероятно всеки кръг от преговори е стъпка към истинското намиране на формула за уреждане, а за нас, преди всичко, формула, която отчита нашите интереси“, каза Песков. „Очакваме добрите услуги на Съединените щати за улесняване на уреждането на спора да продължат. Оставаме отворени за преговори.”

По думите му, руско-американските контакти по Украйна продължават и Москва приветства усилията на Вашингтон за разрешаване на украинския конфликт.

„Получаваме информация за случващото се“, добави той.

Песков подчерта, че Москва приветства „продължаващите усилия на американската страна“, които са насочени към осигуряване на подходящи условия за постигане на „уреждане на украинските въпроси“.

