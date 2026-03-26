Лукашенко подари на Ким автомат, в случай, че се "появят врагове" ВИДЕО

Ким върна жеста и му подари огромна ваза-мозайка

26.03.2026 | 19:35 ч. 4
Кадър YouTube

Президентът на Беларус Александър Лукашенко подари автоматична пушка на севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на първото си посещение в Пхенян, и се пошегува, че тя може да му послужи “в случай че се появят врагове“, съобщиха държавните медии.

Двете страни оказват подкрепа на Русия във войната ѝ в Украйна, като Пхенян изпраща войски и оръжия, а Минск предостави територията си като плацдарм за инвазията през 2022 година.

По време на визитата двамата лидери подписаха договор за “приятелство и сътрудничество“. Ким организира пищно посрещане на беларуския президент и обяви, че отношенията между страните навлизат в “нов етап“.

Кадри, разпространени от беларуските държавни медии, показват как Лукашенко връчва оръжието на Ким, който отвръща с имитация на зареждане и думата “Благодаря“. 

“Точно така, за всеки случай, ако се появят врагове“, добавя Лукашенко, което предизвиква смях у севернокорейския лидер.

Видеото показва и как Ким подарява на Лукашенко голяма мозайка-ваза с негов портрет, като обяснява, че за изработката ѝ са използвани около 30 морски раковини, съобщава AFP.

Беларус и Северна Корея заедно с Китай и Русия се стремят към изграждане на “многополюсен свят“ и оспорват западното влияние.

Лукашенко заяви, че водещите световни сили “пренебрегват и нарушават нормите на международното право“, което се възприема като критика към Съединените щати.

Ким Чен-ун от своя страна подчерта, че Северна Корея се противопоставя на “нелегитимния натиск на Запада върху Беларус“.

Освен договора за сътрудничество, двете страни се договориха да разширят взаимодействието си в редица области – от селското стопанство до информационния сектор.

Посещението завърши с това, че Ким лично изпрати Лукашенко до летището в знак на “топло сбогуване“.

Ким Чен ун Александър Лукашенко държавно посещение автомат Северна Корея Беларус
