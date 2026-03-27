Руският дом в Прага е бил нападнат на вчера, 26 март, когато неизвестни нападатели хвърлиха коктейли "Молотов" по сградата, съобщи директорът на културния център Игор Гиренко пред руската телеграфна агенция.

"Късно вечерта на 26 март Руският дом в Прага беше нападнат. Неизвестни нападатели замеряха сградата на културния център с бутилки, съдържащи запалима смес. По късмет три от шестте коктейла "Молотов" не експлодираха“, посочи Гиренко.

Той добави, че за щастие "именно тези бутилки, които бяха хвърлени директно в сградата“, не са експлодирали.

"Трудно е да си представим какви щяха да бъдат последствията, ако планът на тези престъпници беше успешен. Прозорците, които терористите бяха насочени към тях, бяха прозорците на библиотеката“, отбеляза директорът на културния дом.

💥 🇨🇿 The Russian House in Prague was attacked with Molotov cocktails This was reported by the head of the institution. A spy den stirred up! pic.twitter.com/UaeiXu9qnT — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2026

Според Гиренко няма съмнение, че времето на престъплението не е избрано произволно, тъй като заключителното събитие на Дните на руската култура е било насрочено за този петък. "Само нечовеци биха се насочили към културата! Добре познаваме техните навици и методи“, подчерта той.

"Бихме искали да изразим специалните си благодарности на чешките правоохранителни органи и пожарникарите, които пристигнаха на мястото в рамките на минути. Уверени сме, че това престъпление ще бъде разкрито и че отговорните ще бъдат изправени пред тежко и справедливо наказание“, заключи ръководителят на Руския дом.