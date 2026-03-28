Защо Перу избра F-16 Fighting Falcon за своите ВВС

Fuerza Aérea Argentina (Аржентинските военновъздушни сили) обявиха по-рано този месец, че пилотите им ще преминат обучение на произведения в САЩ изтребител F-16 Fighting Falcon от Top Aces Corp. Базираната в Меса, Аризона, аерокосмическа фирма е единственият търговски собственик и оператор на изтребителя.

Може би Top Aces ще намери друга южноамериканска държава, която би могла да използва услугите им, тъй като Перу потвърди миналата седмица, че също ще закупи моделите F-16 Block 70/72 като свой нов боен самолет, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Перуанският президент Хосе Балкасар обяви покупката на нацията си по време на излъчване миналата седмица, обяснявайки, че Fighting Falcon е избран пред шведския Saab JAS 39 Gripen E/F и френския Dassault Rafale.

Грипен изглеждаше предпочитаният самолет, предвид по-ниските му текущи оперативни разходи и способността му да работи от отдалечени и дори строги авиобази, докато F-16 изисква по-специализирана инфраструктура. Изглежда обаче, че малко по-високите стандарти за производителност на F-16 са довели до неговия избор.

Според условията на споразумението, Лима ще получи общо 12 Fighting Falcons, включително 10 едноместни F-16C и два двуместни F-16D. Съобщава се, че самолетът ще бъде оборудван с двигатели F110-GE-129, радари AN/APG-83 AEAS, прецизни целеуказателни модули AN/AAQ-28 Litening и системи за електронна война (EW) AN/ALQ-254 „Viper Shield“.

F-16 ще позволят на Fuerza Aérea del Perú (Перуанските военновъздушни сили или FAP) да заменят остаряващия си флот от изтребители МиГ-29 (с наименованието на НАТО „Fulcrum“), проектирани със съветско предназначение, придобити от Беларус в края на 90-те години. По-късно от Русия бяха закупени още три изтребителя МиГ-29SE. FAP също така експлоатира около дузина изтребители Dassault Mirage 2000, датиращи от 80-те години на миналия век.

Договорът, на стойност приблизително 3,42 милиарда долара, ще включва също оръжия и поддръжка. Съгласно условията му, Перу ще получи неразкрит брой ракети „въздух-въздух“ с голям обсег AIM-120C-8 и 12 ракети „въздух-въздух“ с малък обсег AIM-9X Block II Sidewinder за своите F-16, както и оръдия M61A1 и управляеми ракетни установки LAU-129.

Очаква се договорът за самолета да бъде финализиран през април и Перу евентуално би могло да получи до 28 самолета Block 70.

Графикът за доставка на Fighting Falcons не е потвърден, но може да започне преди края на десетилетието.

След завършване, FAP ще експлоатира най-модерния вариант F-16 в цяла Латинска Америка - надминавайки Аржентина, която закупи по-стари модели на същия самолет от Дания.

„Докато Fuerza Aérea del Perú (FAP) се готви да трансформира своя флот от изтребители, ние сме уверени, че F-16 Block 70 ще осигури усъвършенстваните възможности и производителност, необходими за справяне с неотложните отбранителни изисквания на Перу сега и през следващите десетилетия“, написа производителят на F-16 Lockheed Martin на официалния си уебсайт за предстоящия флот от F-16 на Перу.

Днес в експлоатация има приблизително 3000 действащи F-16 в повече от 25 страни – доказателство за това, което безспорно е най-успешният и доказан в бойните действия многоцелеви изтребител в света, произвеждан някога. Вариантите Block 70/72 са най-модерните и способни версии на самолета, построени до момента.

F-16 Block 70 Fighting Falcons са оборудвани с усъвършенствана авионика, удължен структурен експлоатационен живот и подобрени функции за безопасност, включително автоматична система за избягване на сблъсък със земята (Auto GCAS), със структурен експлоатационен живот от 12 000 часа.

В допълнение, изтребителите са оборудвани с радар APG‑83 ​​AESA, който споделя 95% софтуерна общност и 70% хардуерна общност с радара F‑35.