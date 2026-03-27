Песков отрече Путин да е искал помощ от олигарсите за финансиране на войната

Кремъл отрече информацията, че руският президент Владимир Путин е поискал от водещи бизнесмени и руски олигарси да финансират държавата във връзка с войната в Украйна. Говорителят Дмитрий Песков все пак добави, е при закрити врата участник в срещата е предложил доброволно дарение.

Песков заяви, че твърденията, разпространени от медии, включително Financial Times, не отговарят на истината. По думите му инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична, а не по искане на президента.

Говорителят на Кремъл уточни, че един от присъствалите бизнесмени е заявил готовност да дари “много голяма сума“ на държавата, като е мотивирал решението си с ролята на държавата за развитието на бизнеса през 90-те години. Кремъл не назова името на дарителя, но според медийни публикации става въпрос за милиардера Сулейман Керимов, който е обещал 100 млрд. рубли. Информацията не е потвърдена по независим начин, посочва Ройтерс.

Според публикациите срещата с представители на бизнеса е била посветена на финансовото състояние на страната и продължаването на военните действия в Украйна. Кремъл отхвърля и твърденията, че средствата са предназначени за финансиране на войната.

Проблеми в икономиката

Русия е изправена пред бюджетен дефицит и икономическо забавяне на фона на продължаващия конфликт в Украйна и западните санкции. В същото време повишените цени на петрола могат да донесат допълнителни приходи за бюджета.

Организацията на индустриализираните държави ОИСР очаква икономическият растеж в Русия през тази година да бъде едва 0,6 процента, след 1,0 процент през миналата година.

Според източници руското правителство вече подготвя възможно съкращение с 10% на всички разходи, които не са свързани със сигурността. Окончателното решение обаче зависи от трайността на повишението на цените на петрола, предизвикано от войната в Иран.

По-рано ТАСС съобщи, че представители на руската индустрия са предупредили Путин, че нарастващите ограничения върху мобилния интернет създават сериозни проблеми за икономиката и ежедневието на гражданите. / БТА