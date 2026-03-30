Тръмп пак заплашва: Пълно унищожаване на електроцентралите и о-в Харг

Доналд Тръмп заплаши да взриви всички ирански електроцентрали и инсталации за обезсоляване, както и нефтените кладенци и остров Харг, освен ако не се постигне споразумение за "незабавно“ отваряне на Ормузкия проток.

В съобщение на платформата Truth Social президентът заяви, че САЩ водят "сериозни разговори с по-разумен режим“ за прекратяване на войната, но заяви, че ще предприеме действия, освен ако не бъде постигнато споразумение.

"Постигнат е голям напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде постигнато споразумение, което вероятно ще бъде, и ако Ормузкият проток не бъде незабавно "отворен за бизнес“, ще завършим прекрасния си "престой“ в Иран, като взривим и напълно унищожим всички техни електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харг (и евентуално всички инсталации за обезсоляване!), които целенасочено все още не сме "докоснали“, написа Тръмп.

Междувременно, огромен пожар избухна в израелска петролна рафинерия след ракетен удар по-рано днес.

Кадри, заснети от израелски медии, показват пламъци, изригващи от рафинерията Базан в пристанищния град Хайфа, която преди това е била атакувана по време на войната с Иран.

Канал 12 News съобщава, че рафинерията е била атакувана от Иран и Хизбула - ливанската въоръжена групировка, воюваща срещу Израел в Южен Ливан. Израелски пожарникари твърдят, че пожарът е избухнал, след като цистерна с гориво е била ударена от отломки след прихващане.