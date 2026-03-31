Кръщават летището в Палм Бийч на името на Тръмп

Губернаторът на Флорида Рон Десантис подписа днес закон

31.03.2026 | 10:03 ч. 5
Снимка БГНЕС

Губернаторът на щата Флорида Рон Десантис подписа днес закон за преименуване на международното летище в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на наименуване на сгради, институции, правителствени програми и бойни кораби на името на президента републиканец.

Решението за преименуването на летището идва, след като миналата година щатът Флорида одобри план за дарение на терен в центъра на Маями за построяването на президентската библиотека на Доналд Тръмп, припомня Ройтерс. /БТА

Тагове:

тръмп летище флорида указ
