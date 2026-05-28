Как войната променя уличния стил в Украйна

По улиците на Киев може да е трудно да се разбере кой е войник и кой не е. Млади мъже и жени в маслиненозелени жилетки и панталони в армейски стил минават покрай камиони с камуфлажен десен, които стоят на празен ход на светофарите. Много от тях носят чанти през рамо, украсени с военни емблеми; към някои чанти са прикрепени турникети, толкова небрежно, колкото ключове към карабинер. Някои от тези хора са ветерани или войници в отпуск. Но повечето нямат реална връзка с армията. Те са ИТ специалисти, студенти и други градски жители, които са въплътили визуалния език на войната в ежедневната си облекло - знак за това как конфликтът е преобразил живота в столицата на Украйна, пише NYT. Както войниците, така и цивилните го наричат проява на солидарност, а не повърхностна модна тенденция. Стотици хиляди войници като Вулковски са се редували между фронта и дома си през четирите години на войната. Хората в Киев казват, че този нов уличен стил идва от тях.

"Когато се върнат, те носят със себе си този опит, не като мода, а като преживяно", каза Данило Слюсар, 32-годишен театрален режисьор с връзки в модния свят. "Днес ветераните са се превърнали в истинските влиятелни личности."

Редица украински марки за улично облекло са разработили този стил. Една от тях е M-TAC, чиито дрехи, вдъхновени от армията, се продават в луксозен киевски универсален магазин редом с Maison Margiela и Celine. Друга е Riot Division, чийто магазин на улица "Рейтарска" е неизменна част от квартал "Златната порта" - най-близкото нещо в Киев до модния квартал на Ню Йорк. Основана през 2010 г. от дизайнера Олег Мороз, Riot Division изгради репутацията си с модулни якета и дрехи, проектирани да променят формата си. Клиентите й бяха предимно от творческите индустрии на Киев, активистките среди и ъндърграунд сцената. След началото на войната много от тези хора се присъединиха към армията или започнаха да допринасят за военните усилия по друг начин, като събиране на средства за въоръжените сили или помощ при евакуацията на цивилни близо до фронта.

Естетиката на Riot Division - изградена около мобилност, функционалност и технически материи - се приспособи към новата реалност и стана по-популярна. Riot Division активно наема ветерани и предлага 50-процентна отстъпка на войници, медици, спасители и журналисти, отразяващи войната - политика, която направи марката особено забележима. Логото ѝ - силуетът на фигура с качулка, хвърляща коктейл "Молотов" - беше възприето като неофициален символ на съпротивата срещу Русия. Магазинът на Riot Division има индустриална, минималистична атмосфера. Една от витрините прилича на инсталация на съвременно изкуство. Телевизионен екран, монтиран над камина, показва видео на мъж, който сглобява дрон. Под екрана има кутии с амуниции, гилзи и картонени табели с надпис "Free Azov" - лозунг в подкрепа на военнопленниците от известна военна част.

Друг бутик за улична мода, Mojave, предлага над 70 украински марки, които произвеждат нашивки, принтове, облекло и аксесоари,

свързани с реални бригади и части, като приходите отиват за тяхната подкрепа. Тези стоки са често срещана гледка в Киев. В някои случаи самите военни части ги произвеждат. "Всеки принт, всяка емблема разказва история - за приятели, които са загинали, за битки, които сме преживели", казва 33-годишният Сергий Простаков, който служи в "Гонор" - бойна част на фронта, която отвори магазин в Киев през януари. 25-годишната Ярослава Шундрий, фитнес треньорка, чиито клиенти включват войници и ранени ветерани, е възприела новия стил.

"Стилът ми отразява уважение към военната общност", каза тя в интервю миналата есен. "Носенето на улична мода, вдъхновена от военните, по време на войната ми се струва уместно. Това е начин да подкрепим морала на страната."

Много хора в Киев мислят по същия начин, най-известният от които е президентът Володимир Зеленски, който носи риза и панталони във военен стил, за да изрази солидарност с войниците от началото на войната. Но са се появили неписани правила. Да възприемеш цветовете, практичните качества и общия вид на военното облекло е едно, но е възможно да се прекали. Олександър Карасов, съосновател на M-TAC, която произвежда облекло в военен стил от повече от десетилетие, се съгласи.

M-TAC е преживяла войната от първа ръка. Производственият й обект в Киев беше повреден от ракетен удар през 2022 г., а друг през 2024 г. унищожи материали на стойност 13 милиона долара. Компанията се възстанови и разшири; новата й модна линия "Phantom Project" е вдъхновена от тактическото облекло и използва ветерани в рекламите си.

"Войниците, които се връщат, не искат да носят униформите си през цялото време", каза Карасов в интервю. "Те искат нещо стилно, но и функционално. И сега цивилните също го носят. Това се превърна в част от нашата национална идентичност."

В град, където въздушните удари са част от ежедневието, новият стил отчита практични нужди, като готовност да се втурнеш към убежище или да окажеш първа помощ. Хората се обличат с мисъл за извънредни ситуации: маратонки вместо токчета; суичъри вместо якета; турникет и преносими зарядни устройства в чантата вместо козметика и тетрадки.