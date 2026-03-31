Моджтаба Хаменей е жив и управлява Иран

Върховният духовен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, е жив и продължава да е начело на страната. Това заяви иранският посланик в Рим Мохамад Реза Сабури в интервю за италианската агенция ANSA.

Моджтаба Хаменей е вторият син на предишния върховен лидер Али Хаменей, който бе убит в началото на израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари. В началото на март той бе избран за негов наследник начело на страната. Оттогава обаче не се е появявал публично, а в медиите се появиха информации, че е бил ранен при атаката срещу Али Хаменей и дори е изпаднал в кома.

Съмненията около състоянието му не стихват, въпреки че ирански медии вече разпространиха няколко негови послания.

Посланик Сабури обясни, че липсата на публични изяви на върховния лидер се дължи на съображения за сигурност.

По думите му Техеран настоява за прекратяване на огъня, като "основният проблем е противоречивото поведение и неразумните искания на САЩ, които подхранват недоверието".

Той подчерта още: "Иран винаги е подкрепял мирното разрешаване на спорове."

Сабури посочи, че "исканията и правата на Иран бяха ясно представени по време на втория кръг от преговори в Женева, няколко дни преди атаката", като според него САЩ нямат основание да твърдят, че не разбират позицията на Техеран.

Той допълни, че атаката от 28 февруари е била извършена в момент, когато е течал "сериозен дипломатически процес, насочен към разсейване на предполагаемите опасения относно ядрената програма на Иран". По думите му, ако преди това е имало съмнения относно изхода от преговорите и ангажимента на САЩ да спазват договореностите, след началото на войната те са се превърнали в "пълно недоверие относно това доколко е искрена Америка, когато казва, че е готова да води преговори по всяко време", пише БТА.

Посланикът отбеляза още, че различни държави са се опитали да намалят напрежението и да спрат "израелско-американската военна машина", като са предложили различни идеи. Според него обаче "основният проблем остава, че САЩ и ционисткият режим не спазват принципите на дипломацията и международното право".