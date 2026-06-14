Новият дигитален фронт срещу контрола на Путин

Докато руските власти засилват контрола върху интернет пространството, все повече граждани търсят алтернативни начини да общуват извън традиционните мобилни и онлайн мрежи. Ограниченията върху мобилния интернет, блокирането на чуждестранни услуги и опасенията от създаването на по-затворен национален интернет насочват вниманието към технологии, които могат да функционират дори без връзка с глобалната мрежа.

Една от тях е Meshtastic - система, която позволява изпращане на съобщения без мобилна мрежа и интернет. Първоначално използвана основно от радиолюбители и хора, занимаващи се с оцеляване в екстремни условия, тя постепенно намира нова аудитория сред руснаци, търсещи независими канали за комуникация.

Как работи Meshtastic?

Системата използва малки устройства, известни като "възли", оборудвани с радиопредаватели, работещи с технологията LoRa. При добри условия те могат да обменят малки обеми данни на разстояние до около 15 километра.

Потребителят изпраща съобщение от смартфона си чрез Bluetooth или Wi-Fi към най-близкия възел. Оттам информацията се предава между отделните устройства в мрежата, докато достигне до крайния получател. През цялото време съобщенията остават криптирани.

По данни на наблюдатели на цифровите комуникации през последните седмици в Русия са били активни над 12 500 подобни възела, като повечето са концентрирани в района на Москва.

Границите на алтернативната комуникация

Въпреки популярността си технологията има сериозни ограничения. В големите градове радиосмущенията значително намаляват обхвата на устройствата. Според експерти за предаване на съобщение от чужбина до Москва без интернет биха били необходими близо 200 последователни ретранслатора, което прави подобна комуникация трудно осъществима.

Паралелно с Meshtastic се развиват и други проекти. Сред тях е MeshCore, представен през 2025 г. Системата също използва технологията LoRa, но разделя потребителските устройства от специализираните ретранслатори. Според разработчиците това може да увеличи покритието до десет пъти.

По информация на руската разследваща медия The Insider в Русия вече работят близо 1800 подобни ретранслатора, като повечето са разположени около Москва.

Опит за алтернатива на интернет

Разработва се и проектът Reticulum, който има още по-амбициозна цел - изграждане на напълно децентрализирана комуникационна мрежа. Вместо една централизирана система той предвижда свързване на хиляди локални мрежи, които могат да функционират самостоятелно.

По-напредналите потребители вече използват миникомпютри Raspberry Pi, за да свързват радиомрежите с интернет. По този начин могат да получават електронна поща, да следят канали в Telegram или да препращат информация между различни комуникационни системи дори при сериозни прекъсвания на връзката.

Сред новите решения е и BitChat - услуга, представена през 2025 г. от съоснователя на Twitter, днес X, Джак Дорси. Тя позволява обмен на съобщения чрез Bluetooth между смартфони без телефонен номер, SIM карта или централен сървър. Всяко устройство едновременно получава и препредава съобщенията, изграждайки т.нар. mesh мрежа.

Друг подход предлага Delta.Chat. Вместо радиовръзки платформата използва стандартните протоколи за електронна поща. Според експерти това прави блокирането ѝ значително по-трудно, тъй като би изисквало ограничаване на голяма част от имейл комуникациите.

Технологията вече е използвана в страни като Иран, където потребители са продължили да общуват въпреки ограниченията върху интернет достъпа.

Няма пълен заместител на интернет

Специалистите обаче са единодушни, че нито една от тези технологии не може напълно да замени интернет. При евентуално пълно изключване на националната мрежа достъпът до глобалното онлайн пространство ще остане силно ограничен.

Допълнителен проблем е възможността държавните органи да следят радиокомуникациите, да локализират предавателите и да установяват местоположението на устройствата.

Затова все повече руснаци възприемат тези решения не като заместител на интернет, а като резервен вариант за поддържане на независима комуникация в условията на засилен държавен контрол върху цифровата среда.