Любомир Николов потвърди: 36 души от "Калашниците" са арестувани СНИМКИ

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Главният секретар на МВР Любомир Николов потвърди, че при акцията в Ботунец са арестувани хора от групата "Калашниците".

"С моя заповед при акция днес са задържани лица от криминалния контингент, главно Калашниците. 36 души са арестувани, очакват се още арести", заяви той, цитиран от "24 часа".

По думите му се очаква броят на задържаните да се увеличи. Той разказа за акцията пред къщата на един от задържаните, която има басейн, джакузи и други екстри.

Акцията, в която участват ГДБОП, СДВР и жандармерията, е по образувани 6 разследвания на Софийска градка и Софийска районна прокуратура, основно за рекет, сводничество и изнудвания. Николов помоли хората да подават сигнали срещу безчинстващи групи, нарушаващи закона, каращи нагло и демонстриращи арогантно поведение. Обеща МВР да бъде безкомпромистно и времето на тези хора свършва.

При акцията днес, която не е само в Ботунец има и 2 ареста извън София, откриват оръжия, което ще изследват, както и списъци с имена на момичета. Предполагат, че са проститутки. Николов напомни, че вече има дела срещу Калашниците. Материали могат да бъдат отделени и ще има обвинения.

Повечето задържани днес са с криминални регистрации. Има и задържани през март, когато ГДБОП имаше акция срещу Калашниците.