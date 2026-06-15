IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 27

Рекордно топла зима на Антарктида, измериха 15,4 градуса

Ускорява се топенето на ледовете

15.06.2026 | 09:01 ч. 5
Кадър: NOVA

Кадър: NOVA

Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Температурата на Антарктическия полуостров достигна рекордните 15,4 градуса по Целзий в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база. 

Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998 година, посочва Нова тв.

Според учените необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече три поредни седмици. 

Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Антарктида температури зима
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem