Рекордно топла зима на Антарктида, измериха 15,4 градуса

Рекордни температури в Антарктида през зимата тревожат учените. Температурата на Антарктическия полуостров достигна рекордните 15,4 градуса по Целзий в началото на юни, показват данни от аржентинска изследователска база.

Стойността е значително над средната за месеца температура от минус 6 градуса и надминава предишния рекорд от 13 градуса, измерен през 1998 година, посочва Нова тв.

Според учените необичайно високите температури водят до ускорено топене на леда в района. Станцията отчита температури над нулата вече три поредни седмици.

Изследователи съобщават още, че местността около базата е останала без снежна покривка през този период, което поражда опасения за сериозни последици върху полярната екосистема.