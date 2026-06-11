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Папата благослови "Саграда Фамилия"

Това стана точно 100 години след смъртта на Гауди

11.06.2026 | 07:00 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Папа Лъв XIV благослови Кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата "Саграда Фамилия" в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица, предаде БНР.

Това стана точно сто години след смъртта на гениалния й проектант - Антони Гауди. 

Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на Кулата на Исус Христос на базиликата „Саграда Фамилия“.

Кулминацията на посещението на главата на Римокатолическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона. Лъв XIV оглави литургия, в която определи "Саграда Фамилия" като „архитектурен шедьовър, който е и красноречив катехизис, направен от камъни, цветове и светлина“.

В присъствието на испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, премиера Педро Санчес и регионалния премиер на Каталуния Салвадор Ия, папата благослови най-високата кула на базиликата. След това настъпи кулминацията на вечерта с поразителен спектакъл от светлини, дронове и фойерверки.

Кръстът, поставен на върха на Кулата на Исус Христос, беше осветен, звездата на Кулата на Дева Мария беше запалена и четирите евангелски кули осветиха целия комплекс. Витражите светеха в тъмнината и всички кули излъчваха светлина. Лицето на архитекта на „Саграда Фамилия“ Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето, заедно с фразата му „Първо любовта, после майсторството“

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Тагове:

гауди саграда фамилияя папата кръст 100 години
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