Астронавтите потеглиха към Земята, очакват се в петък

По време на мисията си екипажът счупи рекорда за отдалеченост

08.04.2026 | 07:30 ч. 11
Снимка: NASA

Астронавтите от мисията „Артемис II“ завършиха прелитането около Луната и поеха към дома, с планирано приводняване в Тихия океан край бреговете на Калифорния в края на петък.

Екипажът от четирима американските астронавти - Рийд Уайзман, Кристина Кох и Виктор Гловър, заедно с канадеца Джереми Хансен - обиколи Луната като част от програма, подготвяща кацане на спътника през 2028 г.

По време на мисията екипажът счупи рекорда за отдалеченост от Земята, достигайки 406 771 км - с повече от 6 000 км повече от рекорда на „Аполо 13“ от 1970 г., предаде БГНЕС.

