Свлачище раздели Адриатическа Италия на две

Голямо свлачище в централно-южната адриатическа част на Италия доведе до прекъсване на всички пътни и жп връзки в тази част на Апенинския полуостров. Раздели Италия на две и блокира целия трафик, предаде БНР.

Това е свлачището Петачато (ит. Petacciato) в област Молизе, което е най-голямото в Европа. То е с дължина 2,5 километра и с ширина до 600 метра. Тръгва от едноименното селище, намиращо се в хълмиста зона и стига до самото крайбрежие.

Действащо е от 110 години и е под непрекъснато наблюдение.

След проливните дъждове преди дни свлачището Петачато се активира отново

В съответния участък е затворена магистрала А14 – Болоня - Таранто. Спряно е движението на влаковете по трасето Пескара - Бари.

Най-дългият главен път в Италия - "Адриатика 16, който е с дължина над 1000 км и свързва Падуа във Венето с Отранто в Пулия, е прекъснат след срутване на мост над река Триньо, преляла от дъждовете преди католическия Великден.

Една комбинация, която ефективно изолира Молизе по адриатическото крайбрежие, с последствия, които надхвърлят регионалните граници и разделят в тази част Италия на две. Основният проблем е, че няма непосредствена транспортна алтернатива и се налага да се заобикаля с много дълги отклонения.