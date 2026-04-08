Скъп Великден посрещат Балканите, цените рязко вървят нагоре

Скъп Великден посрещат тази година балканските страни. Увеличение на цените се наблюдава при почти всички основни продукти за празничната трапеза спрямо миналата година. Тенденцията се наблюдава и у нас.

На фона на годишна инфлация от 3,3% и предстоящия първи Великден в евро, потребителите посрещат празниците с 15-20% по-скъпа трапеза спрямо 2025 г. Цената на агнешкото месо в национален мащаб е средно 16,10 евро за килограм, като агнешкият бут достига средно 16,65 евро за килограм, а плешката - 15,71 евро за килограм, но се наблюдават отчетливи регионални разлики.

Гърция

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция излиза осезаемо по-скъпо, показват данни от проучване на Генералната федерация на потребителите в Гърция (ИНКА), цитирани от местни медии.

Проучването на цените на пазара в седмицата преди Великден показва разход от 412 евро за продукти, предназначени за шест до осем души, което е ръст от 14 до 20% спрямо 2025 г., когато сумата е била 361,95 евро. Увеличението е с около 50 евро.

Килограм агнешко месо струва между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достига до 18 евро, а понякога и повече. Традиционното за гърците ястие кокореци – приготвено от агнешки или ярешки дреболии, излиза около 24 евро за килограм и половина.

Проучването дава информация и за цената на зеленчуците. Връзка маруля се продава за 1 евро; килограм домати - 3,20 евро; килограм краставици – 0,90 евро; пресен лук – 0,95 евро. Традиционната гръцка разядка дзадзики струва 4,90 евро за килограм; килограм сирене фета – 14 евро; традиционните едри яйца за боядисване вкъщи плюс боята излизат 15,60 евро за 20 броя. Хлябът се продава за 2,40 евро.

Румъния

Румънците ще посрещнат най-скъпия Великден досега, показват оценките на местни икономисти. Според експертите основни причини за поскъпването са високата инфлация, повишените цени на традиционните продукти и поскъпналите горива заради кризата в Близкия изток.

При яйцата се наблюдава повишение на цените с 14% в сравнение с миналата година.

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство – най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо. На пазарите и в магазините килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Република Северна Македония

Между 700 до 1000 денара (12-17 евро) за килограм се продава агнешкото месо в магазините в Северна Македония въпреки изкупната цена, която фермерите получават - между 270 и 280 денара (малко над 4 евро) за живо тегло. Производителите от страната традиционно изнасят агнешко на европейския пазар.

Яйцата, които и тук традиционно се боядисват за Великден, се продават по 11-13 денара (0,18-0,19 евро) за брой в магазините. Домашни яйца могат да бъдат намерени и по пазарите, като цената им е по 20 денара за брой (0,32 евро).

От зеленчуците, доматите могат да бъдат намерени на цени между 180 и 300 денара (около 3 до 5 евро), в хипермаркетите най-евтините краставици са по 80 денара (1,80 евро), а по пазарите могат да достигнат и двойно по-висока цена, марулите се продават по 50-70 денара (0,80-1,30 евро), а пролетните ягоди по 300 денара за килограм (малко под 5 евро).

В страната козунаците не са част от традиционната Великденска трапеза.

Сърбия

По традиция в Сърбия на Великден похапват свинско, а не агнешко. Свинското се продава за цени между 600 динара (5,11 eвро) и 850 динара (7,24 eвро) на килограм, а агнешкото, в зависимост от района на Сърбия, струва от 420 динара (3,58 евро) до 500 динара (4,26 eвро) на килограм живо тегло.

Яйцата в супермаркерите са около 13 динара (0,11 eвро) за бройка, но на пазара стигат и до 30 динара (0,26 евро).

Боята за яйца и декорациите към тях представляват допълнителен разход и варират от 80 до 200 динара (от 0,68 до 1,70 евро) за бройка, докато цял комплект боя и декорации струва до 3000 динара (25,56 евро).

Част от ястията около Великден включват и риба, която традиционно се консумира в Сърбия на Разпети петък. На градските пазари в страната цените на прясна мерлуза и скумрия е 900 динара (7,67 eвро) за килограм, докато замразена скумрия може да се намери за 450 динара (3,83 евро). Пресният шаран на пазарите струва 1300 динара (11,08 евро), а пресен сом може да се намери за около 1800 динара (15,34 eвро) за килограм. По-скъпите риби, като сьомга и пъстърва, достигат цени от 1200 до 2000 динара (10,23 до 17,04 евро) за килограм в магазините и супермаркетите, в зависимост от произхода и метода на обработка. / БТА