Тръмп създава бъркотия, а Европа плаща цената

Доналд Тръмп създава бъркотия. Европа е призована да я почисти или поне да плати висока цена, за да се справи с нея.

Това е модел, за който ЕС се опасява, че ще се повтори в Ормузкия проток, след като президентът на САЩ обяви споразумение за прекратяване на огъня с Иран, заявиха петима дипломати и служители на ЕС пред POLITICO. Европейските лидери вече бяха обещали да помогнат за разчистването на оспорвания воден път, след като боевете спрат.

Не само Франция, Германия и Обединеното кралство сега може да са отговорни за плащането на скъпа операция по ескортиране на кораби и разминиране в пролива, но и техните търговски кораби може да се наложи да плащат големи такси, които не са съществували преди войната, само за привилегията да преминават през него. Тръмп заяви в сряда, че обмисля "съвместно предприятие" с Иран и Оман за събиране на такса.

В допълнение към факта, че сметките за енергия на Европа вероятно ще останат високи седмици или дори месеци, ако прекратяването на огъня се запази, тенденцията става ясна: Европа трябва да плаща все повече, само за да остане част от трансатлантически съюз, който е станал силно непредсказуем.

"Това е закономерност", казва Начо Санчес Амор, испански социалистически депутат, член на Комисията по външни работи на Европейския парламент. "В Газа ние ще платим за възстановяването. В Украйна ние плащаме за войната - на практика сами на този етап. Сега може да се наложи да платим, за да разчистим Ормузкия проток. НАТО е замислено да се основава на взаимна лоялност. Но в момента не работи така."

Следващото голямо предизвикателство

В часовете след като Тръмп обяви споразумението си за прекратяване на огъня във вторник вечерта вашингтонско време, отдръпвайки се от заплахите за пълно унищожение срещу Иран, лидерите на ЕС приветстваха победата на дипломацията. Споразумението в последния момент доведе до "така необходимата" деескалация, публикува председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалните медии.

Но дори докато издишваха, лидерите се готвеха за следващото голямо предизвикателство - как да отворят отново пролива. Френският президент Еманюел Макрон, който се е сблъскал с Тръмп заради войната, заяви в сряда, че група от 15 държави, включително Франция, ще "улеснят възобновяването на морския трафик" през пролива, "след като условията са подходящи".

По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Дори разпределени между военноморските сили на няколко сили, включително Австралия и Обединеното кралство, които не са членове на ЕС, разходите за подобна операция биха били значителни. Водената от САЩ операция "Earnest Will", която включваше защита на кувейтски танкери от ирански атаки през 1987-1988 г., струваше на участващите съюзнически държави няколкостотин милиона долара, вероятно повече от 1 милиард долара, коригирани с инфлацията.

В изявление в сряда министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър също спомена необходимостта от повторно отваряне на пролива. Но коментарите ѝ посочиха необходимостта от "бързо разрешаване на конфликта", а не от военноморски ескорт и разминиране.

Всъщност, веднага щом Тръмп обяви прекратяването на огъня, британският премиер Киър Стармър и най-високият дипломат на ЕС, Кая Калас, бяха на път за Близкия изток, за да се опитат да направят прекратяването на огъня постоянно. (В момента е планирано то да продължи две седмици.)

Стармър ще проведе "допълнителни разговори за практическите усилия за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток" с няколко лидери от Персийския залив, съобщиха от офиса му, докато Калас трябва да се срещне с външния министър на Саудитска Арабия и председателя на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Джасем Ал Будайви.

"Ключовото е това прекратяване на огъня да се запази", казва дипломат от ЕС, запознат с дискусиите и на когото беше предоставена анонимност, за да обсъди непубличните обсъждания между европейските страни. Обещанието на Франция, Германия, Обединеното кралство и други да разчистят пролива "не е празен чек", отбелязва дипломатът. "Готови сме да помогнем - при правилните условия."

Ако не е необходима операция по разминиране, Европа вероятно ще продължи да се съвзема от въздействието на войната върху енергийните доставки и пазарите известно време.

На въпроса колко скоро ще паднат цените на бензиностанциите след прекратяване на огъня, говорител на френското правителство заяви:

"Аз съм предпазлив. Вече чухме съобщения за намаления на цените, които не се предават на потребителите."

Налагане на воля на света

Този дух на бдителна предпазливост вероятно ще се пренесе и в неформална среща на европейските лидери, която ще се проведе по-късно този месец в Никозия, Кипър. В допълнение към последиците от войната с Иран, те ще говорят за това как да финансират Украйна.

В крайна сметка, според дипломата от ЕС, Европа все още страда от последиците от относителната си слабост на световната сцена.

"Нямаме силата, в класическия смисъл на думата "твърда сила", да наложим волята си на света", каза дипломатът. "Зацикляме се в опити да преговаряме и да се възползваме от ситуациите и да минимизираме последиците."