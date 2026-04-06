IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Трети турски кораб е преминал Ормузкия проток

06.04.2026 | 13:50 ч. 1
Reuters

Трети кораб, който е собственост на турска компания, е успял да премине Ормузкия проток и да напусне Персийския залив, съобщи турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия. 

“Вследствие на съвместната ни работа с Министерството на външните работи на Турция снощи успяхме да осигурим сигурното преминаване през Ормузкия проток и напускането на Персийския залив на кораба Ocean Thunder, който е собственост на турска компания и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция“, съобщи транспортният министър на Турция. 

Уралоглу уточни, че по този начин броят на корабите, които се намират около Ормузкия проток е намален до 12, а броят на корабите, които искат да излязат от протока до осем. 

“Продължаваме да работим за безопасно преминаване на осемте кораба и 156 души персонал, който се намира на тях“, добави транспортният министър.  Той увери, че Министерството на транспорта и Министерството на външните работи на Турция ще продължат да следят отблизо ситуацията с турските кораби и турските моряци. / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ормузки проток плаване кораб Турция суров петрол войната в Иран
Новини
Виж всички новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem