След примирието: Тръгнаха първите кораби през Ормузкия проток

Два кораба са преминали през Ормузкия проток, след като Иран се съгласи да отвори отново този стратегически маршрут в рамките на споразумението за примирие със Съединените щати, съобщава платформата за морско проследяване „МаринТрафик“.

„Насипният кораб NJ Earth, собственост на гръцки корабособственик, премина протока в 08:44 UTC, докато Daytona Beach, плаващ под либерийски флаг, го премина по-рано - в 06:59 UTC, малко след като напусна пристанището Бандар Абас“, се посочва в публикация на компанията в социалната мрежа Х, цитирана от АФП.

Съединените щати и Иран постигнаха през нощта договореност за двуседмично примирие. През този период преминаването през Ормузкия проток ще се извършва „в координация с иранските въоръжени сили“, написа в Х иранският външен министър Абас Арагчи.

Тръмп заяви, че повторното отваряне на пролива е ключово условие за споразумението за прекратяване на огъня.

Агенцията на ООН, отговаряща за безопасността по море, съобщи, че работи за осигуряване на „сигурност на преминаването“ през Ормузкия проток след обявяването на примирие в конфликта в Близкия изток.

Войната в Близкия изток – и ефективното затваряне на решаващия Ормузки проток – причиниха най-големия шок в доставките на петрол в историята , спирайки доставките на около 12 до 15 милиона барела суров петрол на ден.