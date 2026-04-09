Намериха 250 кучета натъпкани в апартамент

Над 250 кучета са открити в имот, а гледката била толкова шокираща, че благотворителната организация RSPCA била принудена да отрече твърденията, че изображенията са фалшифицирани от изкуствен интелект.

Организацията за защита на животните заяви, че е прибрала 87 кучета от имота на неразкрито място във Великобритания, а останалите са отишли ​​в Dogs Trust, друга благотворителна организация.

След като RSPCA публикува онлайн изображения на имота, показващи десетки животни, натъпкани в хол, много хора се усъмниха, че кадрите са генерирани с инструменти с изкуствен интелект.

Но RSPCA заяви, че изображенията са реални, като подчерта, че се наблюдава 70% увеличение на инцидентите с множество животни в Англия и Уелс от 2021 г. насам, визирайки обаждания, включващи 10 или повече животни.

Собствениците на имота казали на инспекторите на RSPCA, че са загубили контрол върху развъждането на кучетата, кръстосани с пудел, и ситуацията бързо "излязла извън контрол".

Центърът за животни "Радклиф" в Нотингам, който прие някои от кучетата, съобщи, че те са пристигнали със "силно сплъстена" козина и разранена кожа. "Някои бяха толкова уплашени, че се наложи да ги пренесем от клетките им на тревата", се казва в публикация в социалните мрежи.

"Тази шокираща картина е реалността на много случаи, включващи множество животни, и ситуацията, с която нашите служители на първа линия сякаш се сблъскват все по-често - с нарастващи съобщения за случаи, включващи 10, 20 и дори 100 животни", обяснява Джо Хърст, началник на RSPCA. "Разбираме, че хората са толкова ужасени, че не вярват на това, което виждат. Но тази снимка не е изкуствен интелект, тя е истинска. Това е потресаващата реалност на това, което може да се случи, когато дори добронамерените собственици се почувстват претоварени - свръхразмножаването може да вземе връх и условията могат да излязат извън контрол."

Разбира се, че собствениците по случая са били счетени за "изключително уязвими" от благотворителната организация, която е решила да не ги преследва за никакви криминални престъпления.

Каква е статистиката?

Според проучване на Dogs Trust от 2025 г., кучетата, кръстосани с пудел, известни още като "дудъли", набират популярност през последните години, съставлявайки трите най-често срещани вида кръстоски, притежавани от собственици на кучета.

RSPCA заяви, че случаите на голям брой животни, отглеждани на един адрес, могат да бъдат свързани с проблеми с психичното здраве, кризата с разходите за живот или развъдчици, действащи с лоши практики. Експерти от RSPCA казват, че първоначално добронамерените хора често виждат ситуации да излизат извън контрол.

Две от кучетата, които бяха сред 250-те, намерени при неотдавнашното спасяване на множество животни, са Стиви и Санди, и двете сега търсят постоянни домове в Центъра за животни Саутридж на RSPCA.

Миналата година благотворителната организация реагира на 4200 инцидента, включващи поне 10 животни на един и същ адрес в Англия и Уелс.

През ноември RSPCA отделно съобщи за спасяването на 80 кучета, предимно чихуахуа, померан и кръстоски, от къща в Бедфордшир.