В Гърция има 3 млн. бездомни котки, една от най-големите популации в света

Присъствието им често се възприема като част от културния облик на страната и туристическото преживяване

09.04.2026 | 18:45 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Гърция е убежище на една от най-големите популации на бездомни котки в Европа, като броят им достига около три милиона, показва проучване на природозащитната организация „Енимъл Екшън Грийс“ (Animal Action Greece). 

Данните се базират на различни оценки на неправителствени организации, както и на математически модели за възпроизводството на животните, тъй като липсва официална статистика. Числата се потвърждават и от някои академични изследвания за броя на бездомните животни в страната, се посочва в информацията. 

Бездомните котки са неразделна част от гръцкото ежедневие – те могат да бъдат видени по улиците, в парковете, около археологически обекти и дори в заведения. В централните части на столицата Атина, включително в подножието на Акропола, но и на много места из островите, съществуват и пространства, посветени на грижата за тях, поддържани от доброволци и местни общности. Присъствието им често се възприема като част от културния облик на страната и туристическото преживяване, като в много случаи местни жители и собственици на заведения осигуряват храна и вода за животните.

Зад този привидно идиличен образ обаче стои сериозен социален и хуманен проблем, предупреждава природозащитната организация. 

Бездомните животни често живеят в трудни условия – изложени на болести, недохранване и липса на ветеринарна грижа. Според природозащитни организации причините са комплексни – изоставяне на домашни любимци, неконтролирано размножаване и недостатъчно ефективни мерки за управление на популацията. В отговор на това десетки неправителствени организации и доброволчески мрежи работят по програми за кастрация, ваксинация и грижа за т.нар. „улични колонии“.

В същото време котките са и сред

Свързани статии
в страната, като по различни оценки около един милион гръцки домакинства отглеждат котка. 

Местната власт в Атина е изградила специален приют, носещ името „Сократ“, откъдето желаещите да се сдобият с домашен любимец могат да си осиновят животно – куче или котка. По данните на общинските власти има около 400 осиновявания на животни годишно.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)

