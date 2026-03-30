Котка изчезна по време на полет между Кипър и Гърция, спешно разследват

Едноокият мъжки котарак бил транспортиран в специална клетка

30.03.2026 | 17:30 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Едноок мъжки котарак на има Биби изчезна по време на полет между кипърския град Ларнака и гръцката столица Атина днес, предизвиквайки спешно разследване, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, позовавайки се на изявление на кипърското Движение на еколозите.

Според изявлението Биби е изчезнал, въпреки че е бил транспортиран в специална клетка, която е била „напълно застрахована и проверена преди разтоварването“, като са били взети „допълнителни мерки, за да се изключи всякаква възможност за бягство“. 

Липсата на четириногия пътник била установена при пристигането на самолета в Атина, където „в клетката, в която е имало две котки, е била намерена само една“, се посочва в изявлението, което повдига въпроси относно процедурите за безопасен превоз на животни със самолет. 

В изявлението си от Движението определят случая като „особено сериозен и тревожен“, като предупрежават, че подобни инциденти „излагат на непосредствен риск живота на животните, транспортирани на отговорност на компетентните служби и компании“.

На летищата в Ларнака и Атина вече са предприети спешни разследвания относно случая, отбелязва  „Сайпръс мейл“. 

Инцидентът не е без прецедент, тъй като през септември 2025 г. друга котка, Мика, изчезна при подобни обстоятелства на летище Ларнака и беше открита девет дни по-късно, отбелязва „Сайпръс мейл“. 
(БТА)

 

