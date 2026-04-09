Върховният съд на Русия призна движението "Мемориал" за екстремистко

Върховният съд на Русия призна правозащитното движение "Мемориал" за екстремистка организация и му забрани да извършва каквато и да е дейност на руска територия, предаде ТАСС.

Съдебното решението, което бе взето при закрити врата, влиза в сила незабавно.

Международното движение "Мемориал" е учредено през 1992 г. в Москва. През 2016 г. то бе включено в руския регистър с чуждестранни агенти, а през 2021 г. Московският градски съд постанови едноименният правозащитен център в руската столица да бъде закрит.

Движението "Мемориал" продължи да функционира, предимно извън Русия, и казва, че е предоставило помощ на повече от 1500 политически затворници в страната, отбелязва Ройтерс.

Днешното съдебно решение е насочено срещу "международното обществено движение "Мемориал". "Мемориал" каза, че такава организация не съществува и че целта на неоснователното съдебно решение е да се преследва всеки, който говори открито за човешките права или за исторически престъпления.

"Мемориал" добави, че "ще надживее режима на (руския президент Владимир) Путин и един ден ще може открито да се завърне в Русия".

Движение "Мемориал" е носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. То си подели отличието с беларуския активист Алес Бялятски и украинския Център за граждански свободи.

Представители на "Мемориал" заявиха преди произнасянето на съда, че нямат никакви съмнения как ще завърши делото. "Процесът срещу "Мемориал" представлява още един опит за сплашване на всички несъгласни в страната и принуждаване на гражданското общество да мълчи", пише в изявление на организацията.

През 2024 г. лидерът на "Мемориал" Олег Орлов бе осъден на лишаване от свобода за "дискредитиране на въоръжените сили", понеже е протестирал срещу войната в Украйна и е обвинявал президента Путин, че върви към фашизъм. По-късно Орлов бе освободен при голяма размяна на затворници между САЩ и Русия.

Норвежкият Нобелов комитет вчера заяви, че е бил уведомен за съдебния иск, внесен от руското министерство на правосъдието, "Мемориал" да бъде обявен за екстремистко движение.

"Ако искът бъде уважен, цялата дейност на "Мемориал" ще бъде криминализирана. Всеки участва или финансира работата на "Мемориал" или дори споделя публикуваните ѝ материали, ще бъде изложен на риск да влезе в затвора", пише в изявление на Норвежкия Нобелов комитет.