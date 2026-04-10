Олимпиакос победи Апоел Тел Авив с 89:85 в мач от баскетболната Евролига в пълната "Арена 8888" в София.

"Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола", заяви българският национал Александър Везенков.

"Най-важното е, че победихме. Срещу този треньор е винаги по-специфично. Важното е, че другите момчета направиха работата и за мен. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо", продължи българинът по попитан за началото на срещата лично за него.

"Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя пред родна публика, което е нещо, което довечера като си легна ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно", каза още Александър Везенков.

"Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме. Имаме още време мисля", добави Везенков.

По повод присъствието на Христо Стоичков, който го поздрави, националът каза: "Ние се познаваме още от Барселона. Дори Евролигата го сподели. Всички знаят кой е той, така че беше вълнуващо за всички, не само за мен."

"Няма по-хубаво от това да гледаш децата с твой екип. Ние баскетболисти, ежедневието върви толкова бързо и мисля, че не можем да го осъзнаем напълно, но взимайки една стъпка назад, това усещане е направо великолепно", заяви още голямата звезда на българския баскетбол.