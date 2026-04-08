"Още една дума и ще ти съсипя живота": Прокуратурата се самосезира за колежка

Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи. Още една дума и ще ти съсипя живота“.

Гражданин се възмути във „Фейсбук“, че с тези думи зам.-шефът на Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова (няма общо с кандидата за депутат от БСП и водач на листата на социалистите в Русе със същите имена) го е заплашила при конфликтна ситуация на пътя.

Инцидентът е станал в понеделник до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в близост до сградата на Военно-окръжната прокуратура.

Боян Георгиев пише, че около 17 ч. влизал с автомобила си в еднопосочната улица, за да отиде към паркинга, за който имал абонамент. Точно пред входа му обаче бил пресрещнат от червен мерцедес, управляван в насрещното движение от жена, която му правела знаци да се върне назад, за да може тя да премине.

„Разбира се, отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената – но не я спря да продължи напред с „Мерцедеса“ и да се допре броня до броня с мен. Тя излезе от автомобила и ми каза следното: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи“. Отново, тези, които ме познават, лесно могат да отгатнат как ѝ отвърнах – това още повече ядоса госпожата. Нейният отговор беше: „Още една дума и ще ти съсипя живота“, като понечи да снима регистрационните ми табели“, разказва Георгиев, на страницаота си във фейсбук, цитиран и от "Лекс".

По думите му, след това и двамата започнали да снимат, на мястото се събрали и други свидетели, което в края на краищата притеснило жената и тя се върнала в колата си и я преместила.

Замесеният в инцидента гражданин пояснява, че в този момент е пътувал в колата с майка си и затова не отговорил на заплахите на прокурорката.

„Която и да си, повярвай ми – ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен. Ще се радвам да се видим отново и да поговорим – убеден съм, че мога да ти обясня как работи наказателният процес и какви са функциите ти като прокурор“, пояснява Георгиев.

Инспекторатът към Върховната касационна прокуратура се самосезира за случая и изиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

„Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия“, съобщиха от прокуратурата.