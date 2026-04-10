Двама души бяха убити при руски удари в Украйна

Те са били тази нощ в украинската Днепропетровска област

10.04.2026 | 10:45 ч.
Двама души загинаха при руски въздушни удари тази нощ в украинската Днепропетровска област, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация от днес на областната военна администрация в приложението Телеграм. 

Атакувани са три района в областта. Трима души са ранени. 

„Двама души бяха убити в Синелниковски район, а един човек - ранен", съобщи администрацията, споменавайки за още двама ранени в района на град Никопол - мъже на 40 и на 74 години.

Свързани статии

Руският президент Владимир Путин обяви вчера прекратяване на огъня в Украйна за уикенда на православния Великден - утре и вдругиден. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е съгласен, уточнявайки, че Киев по-рано е предложил подобно примирие, отбелязва АФП.

