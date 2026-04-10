Мелания Тръмп за Епстийн: Лъжите за мен трябва да спрат днес

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп направи извънредно изявление от Белия дом, в което категорично отхвърли спекулациите за връзки с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Тя подчерта, че не е била наясно с неговата престъпна дейност и определи твърденията по ней адрес като злонамерени.

Категорично отричане

В петминутно обръщение във фоайето на Белия дом Мелания Тръмп заяви, че „историите, които се тиражират, са напълно неверни“ и нарече обвиненията „клевети срещу мен“. Тя беше категорична, че тя и нейният юридически екип ще се борят срещу „неоснователни и безпочвени лъжи“.

„Лъжите, които свързват името ми с позорния Джефри Епстийн, трябва да спрат още днес“, заяви първата дама. „Хората, които лъжат за мен, нямат етични стандарти, скромност и уважение. Не възразявам срещу тяхното невежество, но отхвърлям злонамерените им опити да накърнят репутацията ми.“

Истината за запознанството с Доналд Тръмп

Мелания Тръмп използва повода, за да опровергае слуха, че именно Епстийн е бил посредникът при срещата с бъдещия ѝ съпруг. Тя поясни, че се е запознала с Доналд Тръмп на парти в Ню Йорк през 1998 г. – две години преди за първи път да види Епстийн на друго събитие, където е придружавала Тръмп.

Призив за справедливост към жертвите

Изненадващо, първата дама призова Конгреса да организира публични изслушвания, на които жертвите на Епстийн да свидетелстват официално.

„Всяка жена трябва да има възможност да разкаже своята история публично, ако желае. Тогава и само тогава ще научим истината“, подчерта тя.

Нейната инициатива срещна подкрепа от две от жертвите – Мария и Ани Фармър, както и от политически фигури като Марджъри Тейлър Грийн и представители на Демократическата партия.

Случаят „Епстийн“ и семейство Тръмп

Кой беше Джефри Епстийн?

Джефри Епстийн беше влиятелен американски финансист, който в продължение на десетилетия изграждаше мрежа от контакти с политическия и бизнес елит на света. През 2019 г. той бе арестуван по обвинения в международен трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация. Епстийн почина в затворническата си килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше процес, а смъртта му беше официално обявена за самоубийство, макар и до днес да е обект на многобройни конспиративни теории. Неговата сътрудничка Гилейн Максуел бе осъдена през 2021 г. на 20 години лишаване от свобода.

Връзката с Доналд Тръмп

Доналд Тръмп и Джефри Епстийн са били част от едно и също светско общество в Палм Бийч и Ню Йорк през 90-те години. Съществуват архивни кадри на двамата от партита в „Мар-а-Лаго“. През 2002 г. Тръмп казва пред списание New York, че познава Епстийн от 15 години и го нарича „страхотен тип“, но по-късно, след първите обвинения срещу финансиста, президентът заяви, че двамата са развалили отношенията си преди много години и не са разговаряли оттогава.

Изненадващата поява на Мелания пред камерите контрастира с желанието на президента темата за Епстийн да бъде забравена. Фактът, че Доналд Тръмп твърди, че не е знаел за изявлението на съпругата си, засилва спекулациите за разминавания в комуникацията вътре в Белия дом по тази чувствителна тема.