Барселона плаче за дузпа срещу Атлетико Мадрид, ожали се пред УЕФА

Испанският Барселона подаде официална жалба до Европейската футболна централа (УЕФА) за неотсъдена дузпа в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда вечер. От каталунския гранд имаха претенции за дузпа в 54-ата минута, когато останаха съмнения за игра с ръка на защитника Марк Пубил, преди да я върне на вратаря Хуан Мусо.

През миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент. Протестите на играчите на Барселона в сряда обаче бяха игнорирани от съдията Ищван Ковач.

В изявление на Барселона се казва: „Барселона информира, че правният отдел на клуба подаде жалба до УЕФА относно събитията в първия мач срещу Атлетико Мадрид. Клубът смята, че съдийството не е спазило действащите правила, което влияе пряко на развитието на мача и резултата. Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“.