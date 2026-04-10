IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Барселона плаче за дузпа срещу Атлетико Мадрид, ожали се пред УЕФА

Каталунците загубиха мача в Шампионската лига с 0:2

10.04.2026 | 10:21 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Испанският Барселона подаде официална жалба до Европейската футболна централа (УЕФА) за неотсъдена дузпа в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда вечер. От каталунския гранд имаха претенции за дузпа в 54-ата минута, когато останаха съмнения за игра с ръка на защитника Марк Пубил, преди да я върне на вратаря Хуан Мусо.

През миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент. Протестите на играчите на Барселона в сряда обаче бяха игнорирани от съдията Ищван Ковач.

В изявление на Барселона се казва: „Барселона информира, че правният отдел на клуба подаде жалба до УЕФА относно събитията в първия мач срещу Атлетико Мадрид. Клубът смята, че съдийството не е спазило действащите правила, което влияе пряко на развитието на мача и резултата. Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Барселона Атлетико Мадрид Шампионска лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem