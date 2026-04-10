Разпети петък е, най-тъжният ден в християнския свят

Разпети петък е денят на най-висшето смирение и безпределна скръб. Това е времето, в което целият християнски свят замира пред лицето на великата саможертва на Божия Син.

Пътят към осъждането

Денят започва с разпита на Иисус Христос пред Синедриона. Изправени пред духовната чистота на Спасителя, обвинителите му прибягват до манипулации – първо Го винят в богохулство, а след това, за да подсигурят смъртната Му присъда, Го представят пред римския наместник Пилат Понтийски като бунтовник срещу императорската власт.

Въпреки че Пилат не намира вина у Него, той се огъва пред волята на тълпата. Същите хора, които само преди дни са Го посрещали с палмови клонки и възгласи „Осанна“, сега неистово крещят: „Разпни Го!“. Символичното измиване на ръцете от страна на Пилат остава в историята като знак за бягство от морална отговорност, докато Иисус е предаден на поругание.

Кръстният път и Голгота

Войниците поставят трънен венец на главата Му – жестока подигравка с Неговата „царственост“, и Го принуждават да понесе собственото си оръдие на смъртта. По пътя към хълма Голгота се случва едно от най-трогателните чудеса: състрадателната Вероника изтрива измъченото Му лице с кърпа. Според преданието, ликът на Христа се отпечатва върху нея, създавайки първите неръкотворни икони – Светия Убрус и Светата Тигла.

На лобното място, сред присмех и страдание, Христос е прикован на Кръста между двама разбойници, завършвайки земния Си път, за да изкупи греховете на човечеството.

Свързани статии Какви са поверията за Разпети петък?

Традициите на Разпети петък

Минаването под Плащаницата

Това е най-важният ритуал в българските храмове. В средата на църквата се изнася Плащаницата (платното, с което е било обвито тялото Христово след свалянето от Кръста). Вярващите минават под нея, което символизира влизането в Гроба Господен и съпричастието със смъртта и погребението на Иисус.

Строгият пост

На Разпети петък постът е най-строг. Традицията повелява да не се яде нищо, а за тези, които имат физическа сила – дори да не се пие вода (т.нар. „тримирене“). В този ден не се работи никаква домашна или полска работа.

Цветята на Плащаницата

Всеки вярващ оставя цвете на масата с Плащаницата. След като минат под нея, свещеникът им дава друго цвете за здраве и благословия, което се носи у дома и се пази пред иконата.

Траурното биене на камбаните

През целия ден камбаните бият бавно и скръбно, напомняйки за погребението на Спасителя.

Изнасяне на светата плащаница

На Велики петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове, следвани от вечерня.

Във всички храмове, на определено място, с тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма, подобаващо украсена.

На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

Опело Христово

На Велики петък вечерта се извършва т.нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач“, като навлиза в богослужението на този ден около 13-14-и век.

Чинопоследованието съдържа песни (разделени в три статии), които възхваляват и описват кръстната смърт, погребението и възкресението на Христос. Те са особено умилителни по своя характер. След изпяването се извършва и лития около храма, поясняват от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил ще отслужи последованието за Царските часове и ще извърши Опело Христово

На Велики петък, днес, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница от 8:00 ч. в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, съобщиха от Българската патриаршия.

В 18:00 ч. е посрещането на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, и началото на Опело Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, което ще бъде отслужено от него.

На Велики петък Църквата припомня страданията на Иисус Христос, които Той волно приел - да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата.