Разпети петък е, най-тъжният ден в християнския свят

Разпети петък е денят на най-висшето смирение и безпределна скръб. Това е времето, в което целият християнски свят замира пред лицето на великата саможертва на Божия Син.
Пътят към осъждането
Денят започва с разпита на Иисус Христос пред Синедриона. Изправени пред духовната чистота на Спасителя, обвинителите му прибягват до манипулации – първо Го винят в богохулство, а след това, за да подсигурят смъртната Му присъда, Го представят пред римския наместник Пилат Понтийски като бунтовник срещу императорската власт.
Въпреки че Пилат не намира вина у Него, той се огъва пред волята на тълпата. Същите хора, които само преди дни са Го посрещали с палмови клонки и възгласи „Осанна“, сега неистово крещят: „Разпни Го!“. Символичното измиване на ръцете от страна на Пилат остава в историята като знак за бягство от морална отговорност, докато Иисус е предаден на поругание.
Кръстният път и Голгота
Войниците поставят трънен венец на главата Му – жестока подигравка с Неговата „царственост“, и Го принуждават да понесе собственото си оръдие на смъртта. По пътя към хълма Голгота се случва едно от най-трогателните чудеса: състрадателната Вероника изтрива измъченото Му лице с кърпа. Според преданието, ликът на Христа се отпечатва върху нея, създавайки първите неръкотворни икони – Светия Убрус и Светата Тигла.
На лобното място, сред присмех и страдание, Христос е прикован на Кръста между двама разбойници, завършвайки земния Си път, за да изкупи греховете на човечеството.
Традициите на Разпети петък
Минаването под Плащаницата
Това е най-важният ритуал в българските храмове. В средата на църквата се изнася Плащаницата (платното, с което е било обвито тялото Христово след свалянето от Кръста). Вярващите минават под нея, което символизира влизането в Гроба Господен и съпричастието със смъртта и погребението на Иисус.
Строгият пост
На Разпети петък постът е най-строг. Традицията повелява да не се яде нищо, а за тези, които имат физическа сила – дори да не се пие вода (т.нар. „тримирене“). В този ден не се работи никаква домашна или полска работа.
Цветята на Плащаницата
Всеки вярващ оставя цвете на масата с Плащаницата. След като минат под нея, свещеникът им дава друго цвете за здраве и благословия, което се носи у дома и се пази пред иконата.
Траурното биене на камбаните
През целия ден камбаните бият бавно и скръбно, напомняйки за погребението на Спасителя.
Изнасяне на светата плащаница
На Велики петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове, следвани от вечерня.
Във всички храмове, на определено място, с тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма, подобаващо украсена.
На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.
Опело Христово
На Велики петък вечерта се извършва т.нар. Опело Христово, което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач“, като навлиза в богослужението на този ден около 13-14-и век.
Чинопоследованието съдържа песни (разделени в три статии), които възхваляват и описват кръстната смърт, погребението и възкресението на Христос. Те са особено умилителни по своя характер. След изпяването се извършва и лития около храма, поясняват от Българската патриаршия.
Патриарх Даниил ще отслужи последованието за Царските часове и ще извърши Опело Христово
На Велики петък, днес, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи последованието за Царските часове с изнасяне на светата плащаница от 8:00 ч. в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, съобщиха от Българската патриаршия.
В 18:00 ч. е посрещането на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, и началото на Опело Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“, което ще бъде отслужено от него.
На Велики петък Църквата припомня страданията на Иисус Христос, които Той волно приел - да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата.