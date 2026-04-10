Украйна ще използва дронове с управляеми ракети Zeus

Aeon потвърди активно интеграционно партньорство с голям неназован украински производител на дронове за изстрелване на управляеми ракети Zeus от платформи за дронове. Отделно украинско партньорство обхваща интеграцията на Zeus върху пилотирани и безпилотни наземни превозни средства и надводни плавателни съдове, разширявайки системата в множество области.

Американска отбранителна фирма потвърди активно интеграционно партньорство с един от най-големите производители на дронове в Украйна, за да адаптира своята управляема ракетна система Zeus за изстрелване от платформи за квадрокоптери, пише Defence Blog.

Партньорството, разкрито от главния изпълнителен директор и основател на Aeon Науид Тахмас в ексклузивно интервю за The Defence Blog, бележи значителна стъпка към внедряването на рентабилна способност за прецизни удари върху комерсиално мащабируеми безпилотни летателни системи, които вече работят в зони на активен конфликт.

Тахмас потвърди сътрудничеството, като очерта по-широката философия на дизайна на Zeus, заявявайки, че партньорството в момента е активно и че работата по интеграцията вече е в ход.

„В момента си партнираме с една от най-големите украински компании за дронове и се интегрираме в момента, за да изстрелваме квадрокоптери, за да осигурим по-голяма прецизност и разстояние“, каза той пред Defence Blog.

Главният изпълнителен директор на Aeon не посочи името на украинския партньор.

Интеграцията адресира една от най-належащите пропуски в способностите, установени през повече от три години високоинтензивни бойни действия в Украйна:

необходимостта от достъпни, мащабируеми, прецизни ефектори, които могат да бъдат носени и разположени от безпилотни платформи без логистичната тежест и единичните разходи, свързани със старите управляеми ракетни системи. Съществуващите тактически прецизни оръжия - включително системите от клас Javelin - не са проектирани с мисъл за интеграция с безпилотни платформи, което създава структурно несъответствие между наличните боеприпаси и системите за доставка, които са се доказали като най-оцеляващи и мащабируеми на съвременното бойно поле.

Zeus е проектирана от самото си създаване, за да запълни тази празнина. Модулната архитектура на системата позволява на операторите да я конфигурират за редица платформи за изстрелване без фундаментално препроектиране, а нейната софтуерно дефинирана ODIN архитектура за насочване поддържа вида бърза адаптация, която изисква безпилотната интеграция. При цена от приблизително 50 000 долара за единица – малка част от цената на традиционните прецизни ракети – Zeus е на цена, която прави мащабното внедряване на дронове икономически осъществимо по начин, различен от конвенционалните управляеми оръжия.

Интеграцията с квадрокоптери не е единственото безпилотно и платформено-независимо приложение, което Aeon преследва. Както Тахмас отделно потвърди пред The ​​Defence Blog, Zeus се интегрира и в пилотирани и безпилотни наземни превозни средства и надводни плавателни съдове чрез партньорство с друга украинска компания – разкритие, което значително разширява оперативната картина отвъд въздушната област. Взети заедно, тези партньорства предполагат, че Aeon активно изгражда многодоменна архитектура за заетост за Zeus, като украинската индустрия служи както като интеграционен партньор, така и като реална оперативна тестова площадка.

Този избор на партньор отразява целенасочена стратегическа логика. Украинската индустрия за дронове се превърна в една от най-оперативно опитните и технически гъвкави в света, като итерира хардуер и софтуер с темпо, с което никой традиционен цикъл на обществени поръчки за отбрана не може да се сравни. За Aeon, партньорството с водещ украински производител осигурява не само път на интеграция, но и директен достъп до обратната връзка на бойното поле, която Тахмас описва като централна за цялата философия на дизайна на Zeus.

Украинските въоръжени сили многократно са демонстрирали, че прецизните боеприпаси, доставяни с квадрокоптери, могат да постигнат ефекти срещу бронирани и укрепени цели, които преди това изискваха много по-скъпи и логистично взискателни системи. Интегрирането на управляема ракета с възможност за насочване извън линията на видимост върху този клас платформа би представлявало значима ескалация на възможностите за прецизен удар, достъпни за безпилотните оператори - разширяване на ефективния обхват на поражение и увеличаване на смъртоносността срещу цели, които в момента изискват или директен огън, или значително по-големи платформи с дронове.

Aeon не е разкрила график за завършване на интеграцията на квадрокоптера или прогнозна дата за въвеждане в експлоатация.