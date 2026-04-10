Кремъл: Русия иска траен мир с Украйна, а не прекратяване на огъня

Москва не иска прекратяване на огъня с Киев, а траен и устойчив мир. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред репортери, предава ТАСС.
„Както многократно сме казвали, и както е казвал руският президент Владимир Путин, ние не искаме прекратяване на огъня; ние искаме мир, траен, устойчив мир“, подчерта Песков.
Путин обяви великденско примирие от 16:00 часа на 11 април до късния следобед на 12 април. Руските войски получиха инструкции да прекратят военните действия във всички посоки, но да останат в готовност да противодействат на вражеската агресия.
Това ще бъде четвъртото прекратяване на огъня по време на специалната военна операция. Русия също предложи 2-3-дневно прекратяване на огъня на определени участъци от фронта през юни 2025 г., за да евакуира телата на загиналите войници, но Киев отказа.