Стармър: Трябва да направим повече в НАТО

НАТО е отбранителен съюз

10.04.2026 | 15:45 ч. 9
Снимка: Reuters

Премиерът на Великобритания сър Киър Стармър заяви, че европейските съюзници трябва да „направят повече“ в НАТО, след като президентът Тръмп засили заплахите си да напусне алианса, съобщава The Times.

 „Ние сме много силни поддръжници на НАТО и от известно време твърдя, че трябва да направим повече. Това е най-ефективният военен съюз, който светът някога е познавал. Трябва ли ние, европейците, да направим повече? Да, твърдя този аргумент от почти две години, както и пред нашите европейски партньори”, каза още Стармър.

По думите му, това е в интерес на Америка, в интерес на Европа.

„НАТО е отбранителен съюз, който в продължение на десетилетия ни е пази в много по-голяма безопасност, отколкото бихме били иначе... Винаги ще бъдем силни поддръжници на НАТО. Мисля ли, че това ще бъде по-силен европейски елемент в НАТО? Да, и мисля, че трябва да се включим в това пространство”, добави Стармър.

