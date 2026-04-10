Гордана Силяновска-Давкова: Не е нужно да чакаме десетилетия за ЕС

Не е нужно да чакаме десетилетия за Европейския съюз (ЕС), напротив, понякога има движение дори когато не е пред очите на обществеността, а от изявленията на съседите ни може да се заключи, че не стоим на едно място, работим, но това не винаги е видимо, заяви президентът на РС Македония Гордана Силяновска Давкова, предава „Курир”.

„Трябва да спомена, че когато се цитира изявлението на премиера Мицкоски, се забравя, че то не беше такова, което всички повтаряме, а по-скоро свързано с „ако“ в отношенията с България. Не мисля, че трябва да чакаме десетилетия, напротив, понякога има движение дори когато не е пред очите на обществеността. Щеше да е пред очите на обществеността, ако бях професор, но като президент много неща, поради същността на дипломацията, не е нужно да се случват публично. Това не означава, че не съществуват”, подчерта Силяновска Давкова в предаването „Клик Плюс“ по ТВ 21.

Тя каза, че винаги е имала добри отношения и е водила дълги разговори с бившия български президент Румен Радев, въпреки че са имали различни гледни точки, и добави, че твърдите позиции по даден въпрос не винаги се запазват, като например на Радев за членството ни в ЕС, когато той поема отговорност за ръководството на страната, ако успее да го направи.

Тя посочи, че македонското законодателство е до голяма степен хармонизирано с европейското,

което според нея е допълнителен аргумент за напредъка на страната в процеса на европейска интеграция, но все пак предупреди, че въпреки изпълнението на условията, процесът може да бъде блокиран от държавите членки.

„Понякога е необходима креативност. Има различни възможности за тълкуване на протоколите, но това са въпроси, които изискват внимателен подход“, добави Силяновска-Давкова.

Тя оцени, че е парадоксално да се иска от държавите-членки на Европейския съюз гаранция, че ще спазват решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, като се има предвид, че те вече са се ангажирали с това, като са приели европейските правни стандарти. Той посочи, че често се чува мнението, че никой не може да дава гаранции, но че това обикновено се свързва с правото на вето, което имат държавите-членки на Европейския съюз.

Според нея гаранциите са неразделна част от европейското право и учредителните документи на Съюза.

Силяновска-Давкова добави, че Лисабонският договор, вдъхновен от Копенхагенските критерии, ясно заявява, че националната и културна идентичност на държавите и народите, както и достойнството и неприкосновеността на гражданите, се зачитат.