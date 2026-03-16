Сърбия ни вини, че имаме военни стремежи и амбиции към Северна Македония

Пряко насочен срещу Сърбия е военният съюз между Загреб, Прищина и Тирана, към който в един момент може да бъде присъединена и България със своите стремежи и амбиции към Северна Македония и югоизточна Сърбия, в зависимост от това кой е на власт в България.

Това заяви Владимир Джуканович, част от ръководството на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), предаде БГНЕС.

"По всичко, което се прогнозира и което вече може ясно да се види от поведението на нашите съседи, в даден момент на Балканите ще избухне конфликт", каза още той.

В авторски текст за сръбския официоз "Политика" той пише, че всичко около т.нар. "военен съюз" е ясно като бял ден".

"Когато се стигне до открит военен сблъсък между Русия и Европейския съюз - а е напълно ясно, че до такъв сблъсък неизбежно ще се стигне - тогава Сърбия ще бъде нападната от този съюз и войната ще бъде неизбежна", заяви Джуканович.

"Затова принципът на Вучич да се въоръжаваме до зъби и да влагаме големи средства в модернизацията на армията е наша жизнена необходимост“, пише той, като уточнява, че „няма намерение да плаши никого с този текст, а просто не иска да бяга от реалността".

"Ръкавиците са свалени, а шансът ни да запазим мира се измерва с това колко сме готови за сериозен конфликт. Колкото по-подготвени сме, толкова по-голям е шансът да разубедим всеки потенциален агресор да ни нападне", допълни Джуканович.

България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО.

Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в отбраната на 18 март 2025 г. в Тирана. Това не е военен съюз, а тристранно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между трите държави. Тя бе подписана от министрите на отбраната на трите страни при среща в Тирана.

Документът предвижда засилване на отбранителните способности с цел подобряване на военните способности на всяка страна чрез сътрудничество и координация, създаване на условия за по-ефективен отговор на заплахи за националната и регионалната сигурност и развитие на отбранителната индустрия и съвместни технологии.

Декларацията предвижда съвместни военни учения, обмен на опит, обучение и образование на персонала, повишаване на оперативна съвместимост на въоръжените сили, както и сътрудничество при хибридни заплахи. Трите държави обменят информация за кибератаки, дезинформация и други заплахи, които могат да засегнат сигурността, координират действия при ситуации, които не са пряко военни, но влияят на стабилността.

Декларацията изразява общ ангажимент към по-тясна интеграция в евроатлантическите институции, включително НАТО и подкрепа за участие на Косово в програми като "Партньорство за мир", което би подсилило връзката му с Алианса.