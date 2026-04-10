„Хизбула“ изстреля 30 ракети към северната част на Израел

Сблъсъците между „Хизбула“ и израелските сили започнаха на 2 март

10.04.2026 | 21:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Подкрепяната от Иран шиитска въоръжена групировка „Хизбула“ изстреля около 30 ракети от Ливан към Израел в петък, съобщи израелската армия, като отбеляза, че някои от ударите са нанесли щети, пише The Times.

Сирените за въздушно нападение бяха активирани в целия север на Израел, близо до ливанската граница, където израелските сили и бойците на „Хизбула“ продължават да обменят огън, въпреки примирието в по-широкия конфликт, в който е въвлечен Иран.

Израелските служби за спешна помощ съобщиха за удар в Сафед, където пряко попадение е повредило няколко превозни средства. Службите за спешна помощ съобщиха за допълнителни удари в региона Галилея, включително в Баана и Дейр ал-Асад, където е била ударена сграда.

Сблъсъците между „Хизбула“ и израелските сили започнаха на 2 март, два дни след като милитантската група изстреля ракети към Израел в отговор на американско-израелските удари срещу Иран.

Свързани статии

Израел, който заяви, че Ливан не е обхванат от примирието, договорено тази седмица между Вашингтон и Техеран, нанесе удари в сряда, при които загинаха над 300 души в Ливан.

