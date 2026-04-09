ЕС: Ударите срещу Ливан рискуват мира между САЩ и Иран

Европейският съюз остро осъди новата вълна от удари на Израел срещу Ливан. Блокът предупреди, че военната ескалация заплашва да разруши крехкото споразумение за прекратяване на огъня, постигнато между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната.

Пакистан, който посредничи за споразумението, заяви, че примирието ще обхване Ливан "в сила незабавно“, но Израел бързо опроверга това твърдение и предприе нови действия, убивайки най-малко 254 души в сряда, според ливанските власти.

Това число е най-високият брой на жертвите за един ден в дългогодишната война между Израел и Хизбула, подкрепяната от Иран шиитска милиция.

"Хизбула въвлече Ливан във войната, но правото на Израел да се защитава не оправдава нанасянето на такива мащабни разрушения“, заяви върховният представител Кая Калас в четвъртък сутринта, добавяйки гласа си към нарастващия хор от критики.

Израелските удари убиха стотици снощи, което прави трудно да се твърди, че подобни тежки действия са в рамките на самозащита. Израелските действия поставят под сериозен натиск прекратяването на огъня между САЩ и Иран. Примирието в Иран трябва да се разпростре и върху Ливан“, добави тя.

"Хизбула трябва да се разоръжи. ЕС подкрепя усилията на Ливан да разоръжи Хизбула", каза още представителят на ЕС, цитиран от Euronews.

Национален траур

Ливан обяви национален траур след израелските атаки в сряда, при които бяха извършени над 100 въздушни удара в рамките на 10 минути. Офанзивата засегна силно Южен Ливан и няколко района на столицата Бейрут, предизвиквайки паника сред цивилното население и борба за спасяване на заседналите под развалините.

Израелската армия заяви, че е насочила вниманието си към военни обекти, използвани от бойците на Хизбула, и обвини милициите, че се опитват да се "слеят“ с райони извън тяхната крепост.

Ливанският премиер Наваф Салам заяви, че обстрелът е бил извършен срещу цивилни райони в "пълно пренебрежение на принципите на международното право и международното хуманитарно право“. Президентът Джоузеф Аун говори за "клане“.

"Втора Газа“

Вълната от насилие дълбоко разтърси европейците, които се притесняват, че влошаващата се нестабилност и страдания биха могли да провалят несигурните усилия на ливанското правителство да укрепи националната армия и да осакати коварното влияние на Хизбула върху многоетническата държава. Съществуват и опасения за потенциална миграционна вълна.

Френският президент Еманюел Макрон също осъди израелските бомбардировки, използвайки "най-силните възможни думи“.

Атаките "представляват пряка заплаха за устойчивостта на току-що постигнатото прекратяване на огъня. Ливан трябва да бъде изцяло обхванат от него“, каза Макрон.

Италианският външен министър Антонио Таяни предупреди за "втора Газа“ и в отговор призова израелския посланик. Белгийският му колега Максим Прево, който беше в Ливан по време на ударите, заяви, че израелските действия са "непропорционални“.

Германският външен министър Йохан Вадефу призова Израел да "се ограничи до необходимата самозащита срещу Хизбула и да не надхвърля това“, каза говорител.

Испанският премиер Педро Санчес насочи с пръст директно израелския премиер Бенямин Нетаняху, заявявайки, че "неговото презрение към човешкия живот е нетърпимо“.

Миналата година, с влошаването на хуманитарната ситуация, Европейската комисия внесе частично спиране на споразумението, но неразрешими разделения между държавите членки осуетиха необходимото квалифицирано мнозинство за неговото придвижване напред.

Неразбирателство между САЩ и Иран

На фона на нарастващото възмущение Белият дом се затрудни да обясни условията на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, които са ожесточено оспорвани от двата съперничещи си лагера, което хвърля съмнение върху това колко дълго може да се запази несигурното примирие.

Техеран настоява, че Ливан винаги е бил част от 10-точковия план и следователно израелските удари представляват нарушение на разпоредбите. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който е участвал в изготвянето на споразумението, заяви, че Вашингтон "никога не е давал това обещание“ и противоречивите наративи произтичат от "легитимно недоразумение“.

Междувременно, Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви, че евентуалното включване на Ливан в споразумението за прекратяване на огъня "ще продължи да се обсъжда“, но предупреди, че затварянето на Ормузкия проток в отговор на последните израелски атаки е "неприемливо“.