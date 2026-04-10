САЩ обновяват системи за електронна война на бомбардировачите B-2

Военновъздушните сили на САЩ започват пазарно проучване за възстановяване на приемника за противодействие B-2 с очаквани нужди от четири до 24 бройки. Известието е публикувано на 10 април, като отговорите се очакват до 17 април чрез DLA Aviation и военновъздушната база Тинкър. Военновъздушните сили на САЩ са започнали ранно пазарно проучване за възстановяване на ключов компонент за отбранителна електронна война, използван в стелт бомбардировача B-2 Spirit.

Известие, публикувано на 10 април от DLA Aviation в Оклахома Сити, идентифицира изискването като приемник за противодействие B-2. Отговорите се очакват до 17 април, което прави това първоначална стъпка в процеса на придобиване, а не възлагане на договор.

На този етап Военновъздушните сили търсят квалифицирани компании, които могат да възстановят неизправни единици до работно състояние. Известието е предназначено да помогне за определяне на най-добрия път за бъдеща поръчка и да оцени дали има достатъчно одобрени доставчици, включително малки предприятия, които да подкрепят изискването. Самият компонент е част от бордовия комплект за самозащита на B-2. Въпреки че стелт бомбардировачът е известен със своята нискозабележима конструкция, той разчита и на вътрешни електронни системи, които помагат за откриване на вражеска радарна активност и други заплахи по време на мисии, пише Defence Blog.

Приемникът за противодействие функционира като част от системата за предупреждение на самолета. Той помага на бомбардировача да разпознае кога вражески радари търсят или се заключват върху самолета, позволявайки на екипажа и бордовите системи да реагират по подходящ начин, докато работят в защитено въздушно пространство.

Работата обхваща много повече от обикновен ремонт.

Изпълнителите трябва да могат да разглобяват, почистват, инспектират, сглобяват отново, тестват, съхраняват и опаковат устройствата, за да могат да бъдат върнати в експлоатация.

Потенциалните доставчици може също да се нуждаят от управление на поддръжката на веригата за доставки, прогнозиране на производството, снабдяване с компоненти с дългосрочен срок на производство, логистично планиране и изпращане на завършени устройства обратно в мрежата за поддръжка на ВВС.

Военновъздушните сили оценяват необходимостта от четири до 24 единици, цифра, която предлага рядък поглед върху нуждите от поддръжка, свързани с един от най-строго контролираните самолетни паркове на службата. Като се има предвид относително малкият брой бомбардировачи B-2 в експлоатация, този диапазон предполага, че фокусът е върху поддържането на резерв от оперативни единици и осигуряването на непрекъсната подкрепа за отбранителните системи на флота.

B-2 Spirit остава централна част от мисията за удари на далечни разстояния на САЩ. Създаден да прониква в силно защитено въздушно пространство, той съчетава стелт shaping с бордови системи за електронна война, които му помагат да оцелее в оспорвана среда.